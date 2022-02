Après une courte accalmie, le phénomène de la harga reprend de plus belle, un peu partout dans plusieurs plages de l'Ouest du pays. La direction de la sûreté de wilaya a affirmé que «les services de police de la sûreté de daïra d'Aïn El Türck ont réussi à démanteler un réseau composé de quatre individus», expliquant que ces candidats à l'émigration clandestine «s'apprêtaient à opérer une traversée clandestine par mer».

La cellule de communication et des relations publiques de la sûreté a ajouté que «l'arrestation des suspects a eu lieu sur la base d'informations confirmées parvenues aux services de police, selon lesquelles une bande criminelle était sur le point d'organiser une traversée clandestine par mer à partir d'une plage de la corniche oranaise». L'enquête lancée par les policiers a abouti à l'identification, la localisation des membres de ce réseau et leur arrestation en flagrant délit. «Ils étaient sur le point de lancer le départ de cette traversée», a indiqué la même source, qui a ajouté que «les policiers ont saisi plusieurs armes blanches prohibées, trois jerricans de carburant de 20 litres chacun et une embarcation de 6 mètres dotée de moteur de puissance de 150 chevaux».

Une procédure judiciaire a été engagée contre les membres de ce réseau qui seront traduits ultérieurement devant la justice sous les chefs d'inculpation de formation d'une bande de trafic d'êtres humains et d'organisation de traversée clandestine par mer, entre autres, selon la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

La capitale du Dahra, Mostaganem, n'est pas en reste. «Les services de police ont arrêté deux organisateurs de traversées clandestines par mer», a-t-on relevé du communiqué de la cellule de communication et des relations extérieures de la sûreté de wilaya. Celle-ci souligne que «l'opération a été menée par la section de lutte contre le trafic de migrants, suite à une plainte d'une victime, selon laquelle un des suspects lui a proposé une traversée clandestine par mer à partir d'une plage de la wilaya de Mostaganem en contrepartie d'une somme de 1060000 dinars». L'enquête ouverte a révélé que «la victime avait fait la connaissance avec l'organisateur de la traversée par le biais d'une tierce personne, un proche», ajoutant qu'ils «ont convenu de l'organisation d'une traversée pour trois personnes moyennant la somme indiquée, qui a été versée en deux tranches, avant de s'apercevoir qu'il s'agissait d'une escroquerie», a détaillé la même source. «Les investigations menées par les policiers ont permis l'arrestation de l'organisateur de cette traversée, qui a reconnu connaître la victime, tout en dévoilant l'identité de son complice demeurant à Mostaganem, qui a été également arrêté. Les enquêteurs ont réussi à rassembler toutes les preuves matérielles prouvant le lien entre les organisateurs et les victimes, ainsi que leur relation avec l'organisateur principal se trouvant à l'étranger», a-t-on expliqué.

Accusés d'organisation de sortie clandestine du territoire national, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal de Mostaganem et jugés en citation directe, indique la même source, soulignant que le premier accusé a été condamné à 18 mois de prison ferme et une amende de 50.000 DA et un autre à 6 mois de prison ferme et une amende de 30 000 dinars, alors qu'un troisième accusé est en état de fuite.