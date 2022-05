La wilaya de Bouira à l'instar de beaucoup d'autres wilayas est touchée par la vague de chaleur, largement ressentie sur tout le territoire de la wilaya. Selon des BMS rendus publics par les services de la Protection civile, le thermomètre affichera par moment jusqu'à 36 degrés Celsius. La wilaya de Bouira s'apprête à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'affronter cette canicule. En effet, en plus des désagréments que cela pourrait engendrer pour le confort des citoyens à cause de la chaleur, à savoir des maladies saisonnières, telles que les insolations, la wilaya de Bouira de par sa vocation essentiellement céréalière et arboricole court de gros risques de feux de champs agricoles. À cet effet les services de la Protection civile dans un communiqué rendu public, appelle l'ensemble des citoyens à plus de vigilance et de précaution pour éviter toute cause susceptible d'être à l'origine d'éventuel déclenchement d'un foyer de feu. Par ailleurs, les mêmes services informent de la mise en place d'un dispositif de protection de proximité réparti sur plusieurs localités névralgiques, à savoir, Bouira, Sour El Ghozlane, Aïn Bessem, Lakhdaria, Souk Lekhmis, Bechloul et Kadiria. L'on peut lire également qu'une alerte du premier degré est déclenchée par les services de la Protection civile, pour assurer la protection des populations ainsi que du couvert végétal. Dans le même sillage, vendredi dernier, le massif du Djurdjura a abrité une grandiose manoeuvre en guise de simulation d'une situation complexe de risques. Un scénario des plus horribles a été imaginé par les réalisateurs de la manoeuvre qui aurait nécessité le déclenchement du plan Orsec de la wilaya. Le premier incident était un feu de forêt, peu de temps après un appel au secours informe que le village Alouane est encerclé par des flammes, ce qui nécessitera l'évacuation des villageois et leur relogement dans des endroits plus sûrs. Tout de suite après, un autre appel au secours informera du dérapage d'un bus de touristes faisant 14 blessés et une personne égarée. Les pompiers et les forestiersont été submergés, surtout que la liaison filaire fut coupée par les flammes. Aussitôt informée, Algérie poste intervient, installe les moyens de communication par satellite en urgence et procède au rétablissement des lignes brûlées. La situation devient de plus en pus complexe, notamment suite à cette dernière information parvenue aux pompiers informant de la disparition d'un groupe d'étrangers du côté de Tala Rana, la même information expliquera que ces étrangers ne sont pas localisés et ils risquent l'asphyxie à cause des gros nuages de fumée qui envahissait tout le massif. À cette étape de la manoeuvre le wali de Bouira était informé et il a aussitôt après concertation avec les responsables de la Protection civile et des forêts décrété le plan Orsec dans ses 13 modules. Tous les acteurs avaient à prendre en charge la mission qui est de leur ressort. Le premier magistrat de la wilaya a suivi et a supervisé personnellement le déroulement de toute l'opération. Rencontré au centre de commandement de Tikjda, Le wali nous a expliqué l'objectif de cette simulation et aussi les raisons du choix du site. La wilaya de Bouira de par les reliefs la composant court toujours le risque d'incendie, Ce sont des plaines agricoles traversées par un réseau routier important fait-il savoir, c'est pourquoi le plan Orsec doit être prêt et efficace à tout moment. Quant au choix du site, le même responsable nous rappelle que le massif du Djurdjura n'est pas seulement constitué d'un couvert végétal et animal, mais il est rempli de villages habités par des citoyens explique-t-il, et leur protection est notre première priorité affirme le wali de Bouira.