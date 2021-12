Suite à la contamination de 17 élèves et de trois enseignants, la majorité écrasante des élèves du lycée d'Azeffoun a refusé, hier, de rejoindre leurs classes, par crainte d'être, à leur tour, contaminés. L'alerte a donc été donnée, hier, matin par les élèves du lycée «Mohand-Said-Aghri» d'Azeffoun, qui ont tenu à exprimer de vive voix et par l'action leur crainte de se voir contaminer par la maladie de la Covid-19 laquelle, constate-t-on, se propage à une grande vitesse ces derniers jours dans la wilaya de Tizi Ouzou. Hier à 8 heures du matin, les élèves de ce lycée se sont rassemblés devant leur établissement scolaire puis d'un commun accord, ils ont décidé de boycotter les cours d'hier. Ce qui a poussé l'association des parents d'élèves à intervenir, mais aussi la direction du lycée en question. Les deux parties se sont réunies immédiatement afin de prendre des décisions appropriées. Il a été décidé d'ailleurs d'interpeller les responsables du secteur afin de prendre la mesure de fermeture de ce lycée le temps de voir comment la situation sanitaire va évoluer. Il faut rappeler que des cas similaires ont été enregistrés dans de nombreux lycées de la wilaya à l'instar des lycées d'Azazga, Ath Yanni et Ouacif où la mesure de fermeture des établissements en question pour une durée de 10 journées, a été immédiatement prise, après que les premiers cas de coronavirus ont été signalés et confirmés.

La même situation est à déplorer dans certains départements de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou où les étudiants ont été «invités» à rester confinés chez eux pour une dizaine de jours après l'apparition de plusieurs cas d'étudiants ayant contracté le coronavirus. C'est le cas, entre autres, du département de pharmacie où les étudiants de troisième et quatrième années sont en rupture de ban pour une durée de 10 jours pour les mêmes raisons. La dégradation de la situation sanitaire dans la wilaya de Tizi Ouzou se confirme de jour en jour et l'on enregistre actuellement des centaines de patientes et de patients hospitalisés au CHU Nedir-Mohamed du chef-lieu de wilaya ainsi que dans plusieurs hôpitaux des chefs-lieux de daïras, à l'instar d'Azeffoun, Tigzirt et Azazga.

D'ailleurs, c'est dans ces trois daïras où l'on enregistre le plus grand nombre de personnes contaminées par le coronavirus ces derniers jours. Des centaines d'autres malades sont confinés à domicile et y prennent leur traitement.

Compte tenu de cette situation, des campagnes de sensibilisation pour le respect des gestes barrières, dont le port du masque, ont repris dans la wilaya. Hier, ce sont les services de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont animé une grandiose campagne de sensibilisation au niveau du centre-ville de Ouacif, notamment au niveau des places publiques. Les représentants de la Protection civile ont sillonné la ville avec des haut-parleurs afin de rappeler que le coronavirus est toujours là et que les seuls moyens de s'en prémunir sont la vaccination et l'observation stricte des gestes barrières.