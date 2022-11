Il aura fallu une deuxième session de la nouvelle Assemblée populaire communale d’Akbou, issue de dernier scrutin partiel, organisé le 15 octobre dernier, pour doter les quatre communes où les dernières élections communales locales n’avaient pu se tenir. La première session de cette nouvelle assemblée, initiée par les autorités de la wilaya, jeudi dernier, a tout juste permis de l’installer officiellement. De nombreux élus ont quitté la salle de réunion dans une tentative d’empêcher l’élection du maire. Entre-temps, le chef de file de la liste indépendante, qui avait obtenu une majorité relative des sièges, n’est pas resté inactif. Mouloud Salhi et ses colistiers ont fini par convertir deux autres élus à leur cause, ce qui leur ont permis de reprendre les commandes de la commune, avec une majorité de 12 sièges sur les 23 que compte l’Assemblée populaire communale d’Akbou. L’installation des vice-présidents et des commissions interviendra incessamment, afin de permettre à l’Assemblée d’entrer de plain-pied dans le fonctionnement. Pour une ville de cette taille et, par-dessus le marché, suffisamment riche, la nouvelle APC est appelée à resserrer ses rangs pour permettre à la commune de renouer avec le développement, en stand-by depuis l’an dernier. Il est utile de rappeler que l’actuel premier officier municipal s’est porté candidat sur la liste indépendante « Assirem » qui a gagné 10 sièges, soit une majorité relative, devant l’autre liste indépendante « Voix des hommes libres Soummam », qui a eu sept sièges, le FLN 4 et le RND, deux. À noter également que les maires des trois autres communes ont été installés la semaine dernière, sans aucun couac. Slimani Mahmoud est le nouveau président de l’Assemblée populaire communale de Toudja. Il a été « intronisé » dans ses nouvelles fonctions par le directeur de l’administration locale de Béjaïa. Le nouveau premier responsable de l’exécutif communal de Toudja est issu de la liste indépendante «Jeunesse pour le développement et le changement» qui s’est emparée de 10 sièges, tandis que le FLN en a remporté trois. Djebbar Izem a pris les commandes de la municipalité de Feraoun.

Il a été élu sur la liste «Union», qui avait remporté neuf sièges, contre six pour la liste « Assirem », lors du scrutin du 15 octobre dernier. « L’intronisation » a eu lieu sous la supervision du secrétaire général de la wilaya et du chef de daïra d’Amizour. À M’cisna, c’est l’inspecteur général de la wilaya qui a procédé à l’installation de la nouvelle A.P.C issue du dernier scrutin partiel.