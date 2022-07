L'été est, par excellence, une période de villégiature et de plaisance. C'est cette période que des individus malintentionnés choisissent pour accomplir leurs méfaits. Béjaïa, ville touristique par excellence, commence à connaître l'affluence habituelle en cette période. Parmi ses visiteurs, Béjaïa compte des intrus, loin d'être venus pour le plaisir des sites et plages de la région. Ils sont plutôt animés par d'autres motivations que la police rapporte dans ses différents communiqués. Le dernier communiqué parle de l'arrestation d'un cambrioleur en flagrant délit. Cet individus âgé de 30 ans a été pris la main dans le sac dans un magasin de vente de portable. En patrouillant dans les artères de la ville, les policiers remarquent un commerçant courant derrière un individu pour intervenir ensuite pour arrêter le voleur et récupérer l'objet volé. L'autre méfait révélé par la police de Béjaïa a trait à une affaire de complicité dans le cambriolage d'une maison à Ihadaden. Une femme a profité d'un moment d'inattention de son collègue de travail pour faire un double des clés de son domicile. Elle accomplira plus tard son forfait en subtilisant les bijoux, l'argent et des objets électroniques. Une enquête a été diligentée suite à la plainte de la victime. En se rendant sur les lieux, les policiers n'ont constaté aucune effraction du domicile. Par conséquent, le voleur était en possession de clés. La suite de l'enquête conduira les policiers jusqu'au domicile de la collègue de la voleuse qu'ils arrêtent sur le champ et récupèrent le butin.

La plus grosse affaire traitée reste incontestablement ce démantèlement d'un gang spécialisé dans le vol de voiture avec des ramifications au niveau national, composé de sept individus, dont le chef n'est autre qu'un repris de justice. Les nombreuses plaintes déposées pour vol de véhicules dans les quatre coins de la wilaya ne pouvaient que provoquer une réaction des hommes en bleu. En collaboration avec d'autres services de sécurité et en recourant à des techniques d'identification des plus modernes, la police parvient à identifier un présumé auteur des vols. Il ne tardera pas à tomber dans les filets de la police. La poursuite des investigations va permettre d'identifier ses six autres acolytes originaires de Batna et de M'Sila. Certains seront arrêtés par la suite tandis que d'autres se trouvaient déjà en détention pour d'autres méfaits. Les investigations révéleront aussi que ce gang a été l'auteur du même acte au niveau des autres wilayas du pays.

Ces quelques affaires prises en exemples n'illustrent pas seulement l'ampleur de la délinquance en tous genres, mais également la vigilance des services de la police de Béjaïa. En pareille période les dépassements se multiplient aussi bien au chef-lieu de la wilaya qu'au niveau des stations balnéaires. Avec le flux des estivants, les brigands sont aux aguets et ne ratent aucune occasion qui se présente à eux pour agir.