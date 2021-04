Dans les procès sur les émissions de chèques sans provision, on n'entend pas, sinon jamais les victimes, souvent représentées par leurs seuls conseils.

Et pour certaines victimes d'émissions de chèques en bois, qui ont cassé le mur de la crainte, des trucs pas possibles, arrivent dans la surface de «réparation» du prétoire, lorsque des inculpés sont auditionnés et effectuent de véritables acrobaties durant les réponses du juge.

Là, c‘est le vrai drame qui verra alors la victime, se recroqueviller, et ses traits se durcir! Au début de l'audience, ces mêmes traits étaient relâchés et mous, telles des lèvres tombantes, se redressent comme les antennes d'un escargot après le passage d'un orage. Le détenu, lui, a le visage violet, après le court séjour en taule, durant la légale détention préventive, car les autorités judiciaires ont refusé l'octroi de la liberté provisoire.

Les deux avocats sont debout, ils n'interviennent pas, tout comme le procureur. Pendant l'enfermement, le détenu aura le loisir de comprendre une bonne fois pour toutes que même un délinquant notoire peut être aussi une victime! Et il pensera alors qu'une victime a droit aux dommages et intérêts, que la loi accorde en ces circonstances! Erreur! Une victime a un statut clair! Le reste n'est que bas racontars et fausses fabulations, lesquelles parfois, prêtent à rire qu'autre chose!

Ces histoires d'émissions de chèques sans provision, commencent par bien faire rire certains individus qui ont compris depuis la nuit des temps, que derrière ces trucs, il y a toujours, et preuves à l'appui, des «victimes», victimes de leur propre cupidité. Sinon, comment expliquer que de tristes sires, arrivent à soutirer de coquettes sommes sans aucune contrepartie? Car, les chèques remis et acceptés par les deux parties, sont souvent en bois!