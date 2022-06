Cette confusion a fait de la ville d'Annaba'' la ville du péché'' où, tout est autorisé au nom de la diversification morphologique urbaine. Or, ni le modernisme encore moins la préservation de l'ancien style n'ont été maintenus. Loin de toute approche théorique, historique et conceptuelle, la mutation du tissu urbain de la ville a donné lieu à une mutation anarchique et un design hideux. Un fait retenu à l'actif de plusieurs facteurs, mais le facteur le plus important reste le facteur humain, qui a toujours été l'acteur principal dans le processus de renouvellement et la recomposition de ce tissu et la modernisation de ses composantes. Bien que l'État a mis en avant de nombreuses formules pour organiser ce processus, la plus marquante de ces stratégies est la promotion de l'immobilier. Celle-ci est une formule organisationnelle conçue pour résoudre la crise du logement et en améliorer sa qualité. Cette formule a deux types, privé et public, très actifs dans la wilaya d'Annaba,mais ne semblent pas pouvoir adhérer à la synergie des temps modernes. Car, aussi bien les promotions immobilières publiques que privées ne sont pas parvenues à créer un tissu urbain moderne avec la recomposition de l'ancien tissu et lui confèrer son propre caractère architectural. Il faut noter que, la ville d'Annaba a un tissu urbain complexe, en particulier dans le centre de la ville, qui a de nombreuses caractéristiques tant historiques qu'architecturales, en plus d'éléments urbains et architecturaux modernes, une combinaison représentant les différentes époques.

Or, avec le dysfonctionnement,l'anarchie,l'incohérenc et d'autres atteintes au tissu urbain et le design dans la conception de la ville, les contours d'Annaba se sont effacés. Plus rien n'est reconnaissable dans cette ville où fourmillent les promoteurs immobiliers privés notamment. Ces derniers en quête quotidienne de terrains pour ériger des buildings sans égard ni aux composantes de la ville ni à son cadre environnemental. Les tentacules du massacre n'ont épargné, ni les zones côtières ni les monts de la station balnéaire de Séraïdi ainsi que des terres agricoles. Les villas, maisonnettes et pavillons des quartiers du centre-ville, L'Elisa, la Colonne, les Lauriers roses et le grand boulevard, entre autres, ont été rasés cédant la place à des promotions immobilières privées, aussi hideuses qu'anarchiques. Des centaines de chantiers de promotions immobilières sont installés ici et là à travers le territoire de la wilaya. La part du lion revient aux promoteurs mercantilistes privés, spécialisés dans soi- disant des habitations de haut standing et duplexes et au bas de chaque promotion immobilière une série de commerces. Un phénomène très fréquent à Annaba où, toutes les anciennes constructions sont convoitées par les promoteurs privés qui offrent des sommes phénoménales pour les propriétaires, la majorité constituée d'héritiers. La prospection des biens litigieux et autres mis en vente, a pignon sur rue à Annaba. En effet, tous les quartiers du centre-ville se sont transformés en cités immobilières, à l'origine du déséquilibre urbain et environnemental caractérisé de la ville. Si les entreprises de promotion immobilière sont, dans d'autres wilayas du pays, devenues depuis plusieurs années des acteurs importants de l'aménagement urbain, elles s'orientent progressivement vers de nouveaux secteurs et enjeux de la production de la ville.