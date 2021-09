L'opération «Big Day» se poursuit toujours à Constantine, comme à travers toutes les wilayas du pays, afin d'atteindre un maximum de personnes vaccinées contre la Covid-19. Une opération qui a débuté samedi dernier et qui durera jusqu'au 11 septembre.

En termes de chiffres, selon la DSP et son chargé de communication, Constantine a enregistré le premier jour à travers les centres de vaccination 4 228 vaccinés, alors que pas moins de 5 590 ont été enregistrés au deuxième jour. Soit un total de 9 818 vaccinés.

Un chiffre satisfaisant, selon la même source, qui s'est lancé le défi d'atteindre au moins un taux de 50% à la fin de cette campagne pour laquelle l'État a tout mobilisé, aussi bien sur le plan humain que matériel.

Le chargé de communication confie que trois autres centres vont être ouverts, à savoir au Ritadj Mall, au niveau de la nouvelle ville Ali Mendjeli, la place de Sanawbar, à El Khroub, et Kasr El Bey, au centre-ville de Constantine. Ces centres s'ajoutent aux 123 déjà en service. Toujours en termes de chiffres, Constantine avait atteint, avant le lancement de cette campagne de vaccination massive, selon la DSP qui a rendu publics quelques chiffres, annonçant que 158 000 personnes ont été vaccinées, soit 20% des Constantinois.

La DSP annonce également que plus de 40 000 doses du vaccin chinois Sinovac ont été réparties à travers les 123 centres mobilisés pour cette opération, ainsi que plus de 18 000 doses de l'Astra-Zénéca, le vaccin britannique. Pour sa part, la direction de la Protection civile a fait part de son activité dans ce contexte, annonçant que l'opération de vaccination se poursuit à travers les centres dont le lycée Marmi Boumerzègue, à Ali Mendjeli, le CEM Mohamed Jouablia, à El Khroub, le CEM Mahmoud Filali à Bkira. La sûreté de la wilaya a également apporté son soutien à cette campagne, d'abord en ciblant son personnel et leur famille, mais en accompagnant la DSP dans cette opération en service 24h/24.

Un nombre important de personnes ont ainsi été vaccinées selon un communiqué de la sûreté de la wilaya qui n'a pas encore établi de chiffres.

Les Constantinois sont, quant à eux, rassurés par rapport à cette campagne. Une occasion pour eux d'en finir avec cette pandémie qui n'a que trop duré et a rendu la vie impossible, en ralentissant toutes les activités. «À ce jour, j'étais hésitant, mais j'ai fini par me rendre à l'évidence que la seule solution était le vaccin», nous confie ce jeune.

Pour cet homme de 80 ans: «Je suis âgé, mais je me vaccine et je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous de venir se faire vacciner, si je dois mourir, ça sera en bonne santé.» On sent de plus en plus d'enthousiasme chez les citoyens dont le nombre ne cesse d'augmenter.