Les présumés pyromanes en prison Les enquêtes de la police judiciaire sur les feux de forêt se sont soldées par l'arrestation et le placement en détention provisoire de 30 suspects, dont sept membres du mouvement terroriste «MAK», a indiqué, hier, un communiqué des services de la Gendarmerie nationale (GN). Les enquêtes de la police judiciaire sur les feux de forêt «ont concerné387 foyers d'incendie à travers 14 wilayas du pays». Elles se sont soldées par l'arrestation et le placement en détention provisoire, après leur présentation devant les juridictions compétentes, de 30 suspects, dont sept membres du mouvement terroriste «MAK» qui ont été transférés au pôle pénal de Sidi M'hamed. Cinq individus ont été placés sous contrôle judiciaire, a précisé la même source. Les enquêtes ont également débouché sur «l'arrestation de quatre suspects dans l'affaire de la vidéo propageant de fausses informations sur les incendies», a ajouté le communiqué. «Les enquêtes sont toujours en cours pour identifier toutes les personnes impliquées», a souligné la Gendarmerie nationale, appelant les citoyens à participer activement à la lutte contre les différentes formes de criminalité et à signaler tout acte criminel, via le numéro vert 1055 mis à leur disposition, le site dédié aux pré-plaintes (PPGN.MDN.DZ) ou en se rapprochant de l'unité de GN la plus proche.