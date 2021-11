Les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont traité pas moins de 64 affaires ayant trait à la commercialisation de la drogue et des psychotropes, durant le mois d'octobre dernier. C'est ce qui ressort du bilan rendu public, hier, par la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Dans ces affaires, pas moins de 81 personnes ont été mises en cause. Parmi ces dernières, 55 ont été présentées au parquet, 17 placées en détention préventive, 30 citées à comparaître, 5 placées sous contrôle judiciaire, 3 laissées en liberté provisoire et 22 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Par ailleurs, au chapitre des affaires relatives aux crimes et délits contre les personnes, comme les coups et blessures volontaires, les menaces et les injures, etc., les services de la police judiciaire ont traité 106 affaires durant la même période. On dénombre 136 mis en cause dont 35 ont été présentés au Parquet. 15 ont été mis en détention préventive, 18 ont été citées à comparaître, 2 placées sous contrôle judiciaire et 87 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. La même source a révélé que, s'agissant d'affaires relatives aux crimes et délits contre les biens, (atteintes aux biens, vols simples et dégradation), les mêmes services ont eu à traiter 33 affaires mettant en cause 51 personnes, dont 24 ont été présentées au parquet, 13 ont été mises en détention préventive, 11 ont été citées à comparaître et 17 dossiers judiciaires ont été transmis au parquet. Au volet des affaires relatives aux crimes et délits contre la chose publique (ivresse publique et manifeste, conduite en état d'ivresse, outrage à corps constitué), 31 affaires ont été traitées, impliquant 83 personnes. Au total, 52 ont été présentées au parquet dont 23 placées en détention préventive, 6 ont été citées à comparaître, 19 placées sous contrôle judiciaire, 4 laissées en liberté provisoire et 32 dossiers judiciaires transmis au parquet. S'agissant des atteintes aux bonnes moeurs, 4 affaires ont été traitées, impliquant 9 personnes, dont 6 sont en détention préventive et 3 citées à comparaître. En outre, au volet relatif aux infractions économiques et financières, les mêmes services ont eu à enroler 57 affaires, impliquant 63 personnes, dont 7 ont été présentées au parquet, lesquelles ont été citées à comparaître. Aussi, 49 dossiers judiciaires ont été instruits à l'encontre des mis en cause et transmis au parquet.