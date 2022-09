Le wali d'Oran, Saïd Sayoud,a indiqué que la commission des recours de la daïra d'Es Senia a procédé à l'étude de tous les recours formulés par les demandeurs de logements. Il a ajouté que «187 dossiers ont été jugés recevables». «Les familles en question bénéficieront d'habitations dans le cadre du relogement des occupants des bidonvilles de la cité Cumo», précisant que «46 autres familles, ayant résidé dans les taudis de Sbika, près du chemin de fer, auront également leurs logements». Le wali d'Oran a souligné que «les recours ont été étudiés en toute transparence».

La wilaya d'Oran accélère le pas ces derniers jours en relogeant d'importants contingents de familles en mal de logement. À la fin du mois passé, quelque 1.514 familles résidant en habitations précaires de la commune d'Es Senia (Oran) ont été relogées. Celles-ci ont occupé leurs nouveaux logements dans les communes de Bethioua et Oued Tlélat. L'opération, qui a coïncidé avec la célébration de la Journée nationale du Moudjahid, a concerné 903 familles occupant le bidonville «Cumo» qui ont bénéficié de logements publics locatifs dans la commune de Bethioua, ainsi que 611 familles résidant au site précaire Sebika qui ont été relogées au niveau du nouveau pôle urbain de la commune de Oued Tlélat, selon les services de la wilaya. Les familles bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction pour ces nouveaux logements devant garantir une vie décente après des années d'attente. Juste après le relogement des familles, les services concernés ont entamé la démolition des habitations précaires et les assiettes foncières récupérées devront abriter des projets de développement.

Ces nouveaux logements entrent dans le cadre d'un lot de 2.673 logements publics locatifs dont les autorités de la wilaya ont présidé, jeudi, la cérémonie d'attribution au niveau de la salle des conférences de la mosquée-pôle Abdelhamid Ibn Badis et ce en présence des bénéficiaires de différentes daïras de la wilaya. Par ailleurs, 5.000 autres logements seront bientôt attribués, a annoncé le wali d'Oran Saïd Sayoud lors de cette cérémonie de remise symbolique des clés des logements.

Au milieu de l'année en cours, ce fut les 1.111 familles qui habitaient la cité des 500 Logements préfabriqués connue sous le nom de Batimate Taliane au quartier Es Seddikia, qui ont été relogées dans la nouvelle cité 1201-Logements sociaux, mitoyenne de la cité des sièges administratifs des directions de l'exécutif à proximité de l'université de l'Usto, à l'est d'Oran.

La wilaya d'Oran connaît, depuis quelques semaines, la mise en oeuvre d'un important programme de relogement au profit des familles occupant des habitations précaires menaçant ruine et aussi des bidonvilles. Un programme de 4.000 unités destiné au relogement des habitants des bidonvilles est prévu. La wilaya fait savoir que la dernière opération de recensement des habitants des bidonvilles remonte à l'année 2007.

Depuis, ont-ils précisé, de nombreuses opérations de relogements ont été effectuées, ce qui nécessite une actualisation des fichiers.