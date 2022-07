Du Kif à la cocaïne, le trafic de drogue prend des dimensions multiformes. Les saisies sont, de plus en plus, ahurissantes. La dernière en date remonte à la fin de la semaine.

Les policiers de la Brigade de recherches et d'investigations prés la sûreté de la wilaya d'Oran ont, dans deux opérations distinctes, saisi plus de 43000 comprimés neuroleptiques de marque Berigabaline 300 mg (appelés localement «Saroukh ou encore Missiles». Ils ont également saisi qatre voitures utilisées dans le trafic, une somme avoisinant 107 millions de centimes représentant les revenus de ce trafic, des armes blanches et un fusil harpon, en plus du démantèlement de deux réseaux spécialisés dans le trafic international de stupéfiants comprenant quatre individus récidivistes dont deux faisant l'objet de recherches lancées à leur encontre par la justice. Pour leur part, les policiers de la 4e sureté urbaine, ont, eux aussi, arrêté deux individus âgés de 40 et 42 ans impliqués dans le trafic de drogue, très précisément dans la commercialisation des comprimés psychotropes. Cette opération a été suivie par la saisie des comprimés de marqué Extasy, une poudre de couleur blanche et une somme de plus de 1.6 million de dinars. Les bilans des saisies sont, de plus en plus, débordants. Le trafic de drogue a franchi tous les seuils. Début du mois en cours, les policiers de la sûreté de daïra de Bir El Djir ont saisi une quantité de 25640 comprimés psychotropes de différentes marques, trois luxueuses voitures, 150 millions de centimes et arrêté quatre individus récidivistes âgés entre 30 et 50 ans. Les mis en cause ont, dè l'achèvement des formalités policières, été présentés devant le parquet. Auparavant, les éléments de la Brigade de recherches et d'intervention près la sureté de la wilaya d'Oran ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic de drogue composé de quatre individus et saisi 27.6 kg de kif traité, deux voitures et deux téléphones portables. La plus grosse affaire a été traitée au début de l'année en cours, très précisément le début du mois de février. Les éléments de la brigade mobile des services de l'inspection des douanes d'Oran-extérieur, en coordination avec les éléments de l'ANP, ont, eux aussi, démantelé un réseau criminel spécialisé dans la contrebande et le trafic de comprimés de psychotropes composé de six individus et ont saisi près de 12.000 capsules de ces comprimés, a-t-on indiqué ajoutant qu'«un véhicule a été intercepté au niveau d'un barrage de sécurité sur la RN 11 reliant Oran et Mostaganem, dans lequel se trouvaient deux individus en possession d'une quantité de comprimés psychotropes». Les investigations lancées par les services de sécurité se sont soldées par l'arrestation des autres membres du réseau et la saisie de 11.975 capsules de comprimés de psychotropes, après la perquisition des domiciles des individus arrêtés, ajoute la même source. Lors de la même opération, une somme importante d'argent a été saisie, ainsi que trois véhicules, utilisés par les membres du réseau dans le transport et le trafic des psychotropes, indique la même source.