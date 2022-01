Malgré les opérations incessantes menées par les services de sécurité, à Constantine, contre les dealers, le trafic demeure inquiétant. Pas moins de 30 personnes ont été arrêtées lors d'interventions distinctes de la police judiciaire au courant de cette semaine. Toutes étaient impliquées dans le trafic de psychotropes. La police a saisi, lors de ces investigations, d'importantes quantités. La plus récente intervention fait état de l'arrestation de 8 suspects. Ces derniers sont âgés entre 19 et 40 ans. Selon un communiqué de la sûreté de wilaya, 43 capsules de psychotropes ont été saisies, sans donner la nature de la résine. Lors de cette même opération, des armes blanches ont été découvertes. Idem lors de plusieurs opérations menées au niveau des communes de Hamma Bouziane et de Didouche Mourad.

La police judiciaire, agissant sur la base de renseignements, a réussi à arrêter 22 trafiquants qui s'adonnaient à la vente illégale de psychotropes. Le communiqué précise que 11 mis en cause sont inculpés dans une seule affaire. Mercredi dernier, la police de Constantine a réussi à mettre fin aux activités agissements de 7 personnes pour trafic de psychotropes. Les mis en cause travaillaient pour un réseau national qui exploite des sociétés de distribution de médicaments.

Lors de cette opération, la police a saisi près de 120 000 capsules de psychotropes de marque Prégabaline. Les services de police ont, à l'évidence, agi sur la base de renseignements faisant état d'un mouvement suspect des mis en cause qui stockaient la marchandise dans des lieux précis, à Constantine.

La police a agi en deux étapes pour démanteler ce réseau et saisir cette grande quantité de psychotropes. Rappelons, dans ce contexte, que la BRI a arrêté l'un des barons les plus recherchés et saisi 350 plaquettes de drogue dure en sa possession. En dépit de ces opérations, les trafiquants de drogue semblent vouloir défier toutes les lois de la République, en poursuivant leurs activités illégales.