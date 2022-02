Le coup d'envoi de la rentrée de la formation professionnelle, session de février, à Tizi Ouzou, a été donné, hier, à partir de l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle situé dans la daïra de Ouaguenoune. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous la présidence de Djilali Doumi, le wali, en présence du représentant du président de l'Assemblée populaire de wilaya, des élus locaux et nationaux et des membres de l'exécutif. Il y a lieu de préciser que pour cette rentrée, la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Tizi Ouzou a présenté une offre globale de 10.581 postes de formation dont 6897 dans la catégorie dite diplômante et 2691 dans la catégorie dite qualifiante. Parmi ces dernières, on signale 2185 postes de formation présentielle, 4187 en apprentissage, 375 de formation passerelle, 150 en cours du soir, 2165 en formation qualifiante professionnelle, 689 de formation, dans des établissements privés agrées et 297 spécialités en mode résidentiel. S'agissant des nouvelles spécialités, on peut citer le Brevet de technicien supérieur (BTS) en modélisme, en systèmes numériques, option informatique et réseaux et en aquaculture, disponible au niveau du centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Tigzirt. Il y a aussi la nouvelle spécialité de la préparation du fromage, dispensée au Cfpa de Ouacifs et enfin, le BTS en télécommunications à l'Insfp de Oued Aïssi. Au total, il a été enregistré un effectif global d'inscrits de l'ordre de 1475 pour tous les modes et les dispositifs de formation. Le total des inscrits, jusqu'au 24 février 2022, a été de 3000, ont indiqué, hier, les responsables du secteur. Ces derniers ont précisé que pour la catégorie présentielle, il y a eu 1814 inscrits, pour une offre de 2185 dont les inscriptions sont toujours en cours, notamment pour les formations qualifiantes. Concernant les effectifs des nouveaux apprenants et reconduits, répartis dans les centres de formations des quatre coins de la wilaya de Tzi Ouzou, ils s'élèvent à 14.684. Pour cette nouvelle session, il y a eu la signature de cinq conventions de partenariat entre la direction de wilaya de la formation professionnelle et d'autres partenaires. Ces derniers sont l'Union nationale du patronat et des entrepreneurs (Unpe) et l'Académie nationale de la sécurité routière à travers son bureau de wilaya et l'Association de wilaya des amis de la route.