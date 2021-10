Les routes de la wilaya de Tizi-Ouzou ont connu plusieurs accidents de la circulation, ces dernières 48 heures. Des dizaines de blessés et trois morts sont à déplorer. Alors que lundi, c'était un bus qui perdait les freins pour percuter une série de véhicules au niveau de la sortie est de la ville des Genêts, ce sont d'autres accidents de la circulation qui se succèdent à travers plusieurs communes. À Ouadhias, puis à Azeffoun, les routes continuent toujours d'endeuiller des familles.

Dans un communiqué, publié, hier, les services de la Protection civile donnaient le bilan de l'accident survenu dans la matinée de la même journée à Azeffoun. «Un accident de la circulation routière a eu lieu ce matin, au niveau de la commune d'Azeffoun. La collision entre un véhicule léger et un bus de transport scolaire a causé le décès de deux personnes et fait cinq blessés parmi les élèves. Quelques heures seulement plus tôt, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour un accident de la circulation, dans la commune d'Ouadhias, au sud-est de la wilaya.

Dans un communiqué publié sur la page officielle de la Protection civile de la wilaya, il est fait état d'une personne, de sexe féminin, décédée et 12 blessés.

Le communiqué précisait que cet accident grave est survenu mardi, au village Taguemount Ljdid, dans la commune d'Ouadhias. Le sinistre a été causé par le dérapage d'un fourgon.

Par ailleurs, si le facteur humain est souvent cité dans le chapitre des causes, il n'en demeure pas moins que l'état des routes figure parmi les plus grandes causes des accidents de la circulation. Certains endroits sont cités comme des points noirs du réseau routier de la wilaya. En pôle position, le tronçon Tizi-Ouzou-Oued Aïssi, de la RN12, est connu pour être un véritable traquenard. Cet axe, très fréquenté, a fait des centaines de victimes durant ces dernières années. Chaque jour, des accidents sont signalés sur ce tronçon que les automobilistes redoutent, d'ailleurs, à cause de sa sinistre image de marque.

Toujours au chapitre des points noirs, les populations de la wilaya, essentiellement les automobilistes, évoquent un autre tronçon qui commence juste à se faire connaître. C'est l'échangeur situé à la rencontre de la bretelle reliant la RN 12, venant d'Alger, à la rocade Sud qui contourne la ville de Tizi-Ouzou au lieudit «Les Toumi», à la sortie nord de la ville de Draâ Ben Khedda. Cet échangeur est constitué d'un virage abrupt à 180°.

Les véhicules se retrouvent soudain dans ce tournant inattendu, provoquant des dérapages et bien sûr des morts et des blessés. L'une des victimes de ce lieu est l'équipe du Mouloudia d'Oran dont le bus s'était renversé, il y a 2 années, dans ce virage.

Enfin, il est à noter que ni la persuasion, via les campagnes de sensibilisation ni la dissuasion, via les tours de vis juridiques, ne semblent diminuer de l'acuité de ce fléau. Un fait qui met en difficulté l'argument du facteur humain qui fait oublier nombre d'au-

tres causes.