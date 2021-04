vLe mois béni du Ramadhan rime malheureusement avec excès et gaspillage alimentaires! 535 tonnes de pain rassis ont été jetées durant les 10 premiers jours du Ramadhan, ce qui correspond à une moyenne de 45 tonnes de pain. C'est ce qu'affirme un communiqué, rendu public, hier, par le ministère du Commerce. La valeur de ces énormes quantités de denrée bénie est estimée à environ 20 millions de dinars. Le gaspillage du pain est celui qui s'accentue durant ce mois de piété, de ferveur et de prières. Selon la même source, Blida est la wilaya qui enregistre le taux de gaspillage le plus élevé, avec 3 219 924 pains gaspillés. Le gaspillage du pain est devenu un véritable phénomène de société alors que des sommes colossales sont dépensées pour importer le blé tendre, afin de produire la baguette en question. Le ministère a indiqué, dans ce cadre, que l'Algérie a importé de grandes quantités de blé tendre pour un montant de 4,3 milliards de dollars, destinées aux boulangers au cours des années 2017-2018-2019. Le pain jeté dans les poubelles attire des rats et autres bestioles nuisibles au citoyen. Une réelle menace pour la santé publique. Notons également que les chiffres précités ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Le gaspillage du pain a fait naître une activité permanente, voire une profession: le ramassage du pain. C'est un «job» au sens propre du terme. En fait, les ramasseurs de pain ne sont qu'un maillon de toute une chaîne, car, ces derniers le revendent à des grossistes qui, à leur tour, se chargent de le transporter jusqu'aux éleveurs. C'est un secret de Polichinelle, de grandes quantités de pain rassis récupérées finissent dans les écuries.