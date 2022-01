C'est parti pour un nouveau round du relogement, au grand bonheur des mal logés. En effet, le Centre des conventions d'Oran a abrité la cérémonie de remise des clés au profit de pas moins de 2 668 familles, ces dernières, détentrices des pré-affectations, viennent de bénéficier des logements publics locatifs, (LPL). La cérémonie a été présidée, par le wali d'Oran, Saïd Sayoud, en présence des autorités civiles et militaires. Ce quota de 5 668 LPL au profit des détenteurs de pré-affections dans la daïra d'Oran, est réparti sur trois sites au pôle urbain d'Oued Tlélat, qui compte 8 700 logements, dont 700 pour les habitants d'Oued Tlélat. Dans sa rencontre avec les représentants des médias, le wali a annoncé la distribution, la semaine prochaine, de 763 logements publics locatifs sur un total de 963 au site du quartier El Barki (ex- Fellaoucen aux détenteurs de pré-affectations de la daïra d'Oran, en attendant l'achèvement des travaux d'aménagement extérieur de 137 logements. Sur sa lancée, il a ajouté «que la wilaya procédera, dans les prochains jours, à l'attribution d'un quota de logements publics locatifs au niveau des communes d'El Ançor, Misserghine et Bethioua, en plus du relogement de 1 201 familles qui habitent la cité Batimates Taliane (Italidyles) à haï Es Seddikia, à l'est de la ville d'Oran. «Le site sera transformé en espace de détente familiale, comprenant des espaces verts et des aires de jeux pour enfants», a expliqué Saïd Sayoud, rappelant «le relogement en fin de décembre dernier de 927 familles qui habitaient au bidonville de Sebkha dans de nouveaux logements au pôle urbain de Oued Tlélat». Le directeur du logement de la wilaya, Khorkhi Yacine a, pour sa part, affirmé qu' «il sera procédé, durant le 1er semestre de l'année en cours, à l'attribution de 2 000 logements publics locatifs à Aïn Beida, dans la commune d'Es-Senia, aux détenteurs de points de la daïra d'Oran». La même source a fait état de «l'achèvement des travaux à hauteur de 95%, annonçant, par- là même «l'installation de deux entrepreneurs pour entamer les travaux d'aménagement extérieur, à savoir l'éclairage public, l'électricité, le gaz, les trottoirs et autres réseaux, en augmentant la cadence des travaux avec le système 3X 8, afin de livrer le projet dans les plus brefs délais». Le logement décent ne manquera pas. C'est ce que l'on vise localement. La wilaya d'Oran mise sur la distribution de 23 000 logements publics locatifs, réalisés un peu partout dans les différentes communes de la wilaya. «Le relogement se poursuivra», a-t-on renouvelé. «Les commissions des daïras s'attellent à l'étude des dossiers et des enquêtes menées par les services concernés pour l'établissement des listes nominatives concernant ce quota de logements», a-t-on révélé.