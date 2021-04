C'est parti pour un printemps heureux, celui-ci sera marqué par la campagne du relogement lancée, hier, au grand bonheur des familles ayant occupé, des années durant, des habitations ne répondant aucunement aux conditions d'habitat adéquates. Tôt dans la matinée d'hier, plus d'une centaine de familles détentrices de pré-affectations et résidant dans le vieux bâti du quartier populaire Ibn Sina (ex-Victor Hugo ou encore Tirigou) ont été relogées au pôle urbain de Belgaid, dans la commune de Bir El Djir, a-t-on constaté. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite et le bon déroulement de cette opération. Le relogement constitue l'une des priorités prises en compte par la wilaya d'Oran, celle ci s'apprêtant à distribuer, ces jours-ci, près de 9 000 habitations de type logements publics locatifs dans le bloc d'habitat de Oued Tlélat. D'autant plus que les travaux d'aménagement extérieur sont à leur fin. Les responsables de l'Office de promotion et de gestion immobilières d'Oran ont souligné que «les travaux de réalisation des blocs sont achevés à 100%», en plus d'un autre programme des 700 autres logements LPL de Haï Rabah de Misserghine réalisés par la même institution, l'Opgi. En collaboration avec la direction locale de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, les services compétents sont dans les dernières retouches des travaux d'aménagement extérieur dont le raccordement au réseau du gaz de ville, le revêtement des chaussées, la réalisation des espaces verts et des aires de jeux ainsi que l'éclairage public, et ce en prévision de la distribution qui sera initiée prochainement par les services de la wilaya. Le programme des 8.000 logements publics locatifs concrétisé au nouveau pôle urbain d'Oued Tlélat est subdivisé en trois lots.

Le premier concerne 3.000 unités, le second 2.500 autres et le troisième 2.500 unités. Ce nouveau pôle urbain compte un total de 17.000 logements sociaux dont 6.300 déjà distribués et le restant est en cours de construction.