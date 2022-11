L'obésité. Cette problématique liée au surpoids est à prendre sérieusement en compte, eu égard à sa propagation, certes minime, dans la société, mais prenant des courbes progressives dans le milieu scolaire. Les rapports établis par la direction de la santé et de la population d'Oran, en collaboration avec les unités de suivi de la santé scolaire, les UDS, sont révélateurs de l'étendue de ce phénomène chez les enfants scolarisés, autrement dit chez des enfants du palier primaire et les élèves des cycles moyen et secondaire. Le document en question relève que «10,3% des élèves sont en situation de

surpoids, obèses, parmi lesquels plus de 11% sont scolarisés dans le cycle secondaire, 10.9% dans le palier moyen et 9% du niveau primaire», soulignant que «ces chérubins obèses et qui continuent à prendre du poids sont âgés entre six et 16 ans». Les mêmes services indiquent avoir recensé «un taux de 14% d'enfants scolarisés en excès de poids». Dans une étude élaborée, les deux services en question soulignent que «cette obésité est générée par une alimentation ne répondant pas aux normes nutritionnelles, consommée très souvent dans des fast foods et des gargotes essaimées un peu partout aux alentours immédiats des établissements scolaires, en plus du déséquilibre alimentaire total relevé chez la majeure partie de ces écoliers, collégiens et lycéens». Avertissant, les mêmes services mettent en garde contre l'expansion de ce phénomène de l'obésité, eu égard aux complications qu'elle provoque, en l'occurrence les maladies chroniques qui nécessitent des soins intensifs et un suivi permanent. Il s'agit, essentiellement, de problèmes cardiaques, de difficultés respiratoires, du diabète, de l'hypertension artérielle (HTA), du cholestérol, du triglycéride et tant d'autres pathologies, très souvent aux conséquences irrémédiables. L'obésité est, selon les spécialistes, à l'origine de plusieurs maladies qui handicapent lourdement l'enfant dans l'accomplissement de ses fonctions quotidiennes, aussi naturelles soient-elles, comme le sport, le déplacement, l'essoufflement en accomplissant la moindre tâche, en plus des différents types de rhumatismes générés par le surpoids. Sur le plan du rendement scolaire, l'obésité constitue un obstacle majeurs aux enfants scolarisé dans leurs cursus. Ces derniers sont, dans plusieurs cas, frappés par le recul de leur niveau et assimilent très mal les cours qui leur ont prodigués par leurs enseignants, sans compter les difficultés qu'ils rencontrent dans les révisions. Autrement dit, ke surpoids provoque l'inertie et la léthargie. Elle est très souvent à l'origine de la paresse dans l'accomplissement des devoirs quotidiens, en considération de la fatigue qu'elle engendre. Les services sanitaires spécialisés d'Oran ont opéré des interventions portant sur l'absorption des graisses emmagasinées dans le corps. «Pas moins de 50 cas ont été bénéficiaires de ces interventions de haute précision», a-t-on indiqué, ajoutant qu'«il s'agit des personnes dont le poids est jugé excessif, dépassant le seuil de 100 kg».