Mettant en valeur les résultats des actions et événements organisés par l’Algérie avec succès, ces derniers mois, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Tayeb Zitouni, n’a pas manqué lors du conseil national du parti de confirmer, ce samedi que « l’Algérie avait réussi à organiser un sommet arabe consensuel, malgré des campagnes de confusion et de scepticisme. Insistant sur l’importance de « la centralité de la cause palestinienne, la réforme de la Ligue arabe et l’activation du système d’action arabe commune d’une manière qui protège les intérêts de la nation arabe et l’avenir de ses citoyens » Sur cet élan, Zitouni a encensé le chemin parcouru par l’Algérie, dans le domaine du développent des relations de coopération entre les gouvernements, mettant en avant l’importance de la réussite de la relance économique , dont l’objectif premier est sans conteste la diversification. Dans ce sillage, Zitouni a attiré l’attention sur l’adoption du budget le plus important de l’histoire de l’Algérie depuis l’indépendance, appelant à la nécessité d’ « adopter les méthodes les plus efficaces de transparence dans la gestion et de mesures prudentes dans le domaine des dépenses publiques, et d’exploiter les richesses pour créer une économie productive et compétitive ». Une position qui confirme la position du parti sur le principe de l‘adhésion à toutes les actions de rassemblement et de renforcement du front interne. Tenant compte de la complexité de la conjoncture actuelle, qui impose en plus d’une présence forte des formations politiques sur la scène politique et économique, un engagement sans faille pour soutenir les actions de la relance économique. Il faut dire que cet appel à l’intégrité et à la transparence renseigne sur la volonté de véhiculer une image nouvelle du parti, loin des déboires et des dossiers épineux qui ont miné la formation par le passé. Le cap étant sur l’émergence d’une composante axée sur l’importance de la contribution à la reconstruction du pays sur des bases solides et sur les principes de la transparence et du changement consacrés par le processus constitutionnel. Revenant sur l’importance du défi économique, le secrétaire général du RND a salué « le contenu de la loi de finances de 2023 et les nouvelles mesures qu’elle a apportées dans le but d’atteindre la sécurité et l’autosuffisance alimentaires et de réduire les frais et les taxes d’une manière qui prenne en compte la préservation de la dimension sociale de l’État et la protection du pouvoir d’achat ». Cela étant, le secrétaire générale du RND a exprimé sa crainte sur la persistance du déficit budgétaire, qui s’élève à environ 5900 milliards de dinars, en raison de l’absence d’une stratégie définissant avec précision les sources de financement de ce déficit. Un constat qui ne manquera pas de rappeler aux pouvoirs publics la complexité de la situation financière et économique du pays, et l’importance de rallier toutes les forces vives à la réussite de la transition économique. C’est dans ce sens que Zituouni a considéré que « le pari d’aujourd’hui devrait être basé sur la poursuite des réformes pour améliorer le climat des affaires et des investissements, afin de jeter les bases solides d’une économie qui ne soit pas affectée par les fluctuations du marché pétrolier ou les changements mondiaux ».