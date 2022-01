Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a annoncé, hier, la levée du gel sur 890 projets d'investissement pour bénéficier des avantages octroyés par l'Etat au profit des investisseurs. Cette mesure vient comme une sorte de concrétisation sur le terrain des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors de sa rencontre avec les industriels et les investisseurs pour booster l'industrie nationale et de faire de la diversification industrielle le challenge de l'économie en 2022. Il faut rappeler que le déblocage de ces projets permettra la création de 75 000 emplois et cassera l'immobilisme qui a caractérisé ce secteur névralgique depuis des années à cause des lenteurs bureaucratiques et des litiges au niveau de la justice. L'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi) aura du pain sur la planche. Elle va dépoussiérer les milliers de dossiers qui ont été mis dans le tiroir en ôtant l'opportunité aux investisseurs de bénéficier des financements et des facilités et des avantages octroyés par l'Etat à leur profit. Selon le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, l'Agence nationale de développement de l'investissement (Andi) a été victime des blocages émanant d'un autre secteur dans le cadre des litiges judicaires qui ont plongé des centaines de projets d'investissements dans une situation de gel et d'immobilisme. Zeghdar a rappelé que l'investissement doit être facilité aux demandeurs et candidats qui remplissent les conditions et le profil. Le ministre de l'Industrie fait preuve d'une démarche visant la relance du secteur économique à travers sa matrice industrielle et d'investissement dans les secteurs porteurs et créateurs de richesse nationale et de l'emploi. À ce propos, le ministre ne fait que matérialiser les orientations du président Abdelmadjid Tebboune qui a souligné: D'ailleurs, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a fait allusion à cette réalité en insinuant que «l'Algérie de 2022 sera celle de l'économie par excellence et de la diversification industrielle et de l'investissement», a-t-il martelé. L'objectif escompté de cette nouvelle démarche consistant la levée du gel sur 890 de projets d'investissement, c'est bien d'augmenter la contribution nationale au PIB à 15%.

Cette décision a été rappelée à maintes reprises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour stopper l'hémorragie qui frappe de plein fouet le Trésor public qui finance les entreprises et les investissements dans le secteur industriel en puisant dans les recettes pétrolières.Cette décision aura des retombées sur le développement de l'économie nationale durant l'année en cours et de l'année prochaine. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, veut aller rapidement et dans les plus brefs délais possibles vers la concrétisation des orientations du président de la République.