Ça moove entre Alger et Washington. Après la visite de la sous-secrétaire d'État, Wendy Sherman, et le voyage du secrétaire d'État américain, Antony Blinken, en mars dernier, c'est au tour d'un autre poids lourd de l'administration de Joe Biden d'entamer une visite à Alger. Il s'agit du représentant spécial pour le Commerce, Dilawar Syed. Cette visite «sera l'occasion de rencontrer des hommes d'affaires algériens, des entrepreneurs dans le domaine du digital, mais également des responsables et des membres du gouvernement» a précisé dans un tweet le responsable américain, précisant que le but est de «discuter du renforcement de la coopération économique bilatérale». Un tweet relayé sur sa page Facebook par l'ambassade des Etats-Unis à Alger. Faisant part de sa joie d'accueillir le représentant spécial pour le Commerce, l'ambassadrice américaine, Elizabeth Moore Aubin, a affirmé avoir hâte de présenter les hommes d'affaires algériens au représentant Dilawar Syed pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. D'ailleurs, Dilawar Syed a été reçu en audience par le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-ups et des Microentreprises, Yacine El Mahdi Oualid. Les entretiens ont porté sur «les opportunités de coopération entre nos pays en matière de start-ups» a révélé le ministre dans un communiqué sur sa page Facebook, ajoutant avoir mis en avant «les facilitations accordées par les pouvoirs publics pour encourager l'entrepreneuriat» tout en exprimant son espoir «d'approfondir les relations bilatérales».

D'autant qu'une forte délégation de businessmen américains était en visite à Alger en juin dernier et qu'à l'occasion moult accords majeurs avaient été signés. Des accords touchant des secteurs essentiels dont l'agriculture et l'industrie. Pour rappel, lors de la 53e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), Elizabeth Moore Aubin et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, ont abordé la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'industrie, des chemins de fer ainsi que l'investissement en matière de sécurité alimentaire. Il a été également question de construire un hôpital et d'une école paramédicale à Meftah (Blida) ainsi qu'un accord dans le domaine de l'énergie solaire et hybride et le consulting, grâce à la création d'une société algéro-américaine, outre le lancement de la ligne aérienne directe Alger-New York avant la fin 2022. Récemment, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a rencontré, en marge des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, plusieurs responsables américains à New York (États-Unis), dont la chargée des Affaires du Proche-Orient au département d'État américain, Barbara Leaf et la sous-secrétaire d'État américaine, Wendy Sherman.

À cet égard, Barbara Leaf avait magnifié la relation avec l'Algérie, un partenaire «solide» pour la paix et la stabilité de la région et le continent africain. Un constat partagé par Wendy Sherman qui a souligné que le partenariat entre l'Algérie et les USA est «solide et durable».

En somme, la visite à Alger du représentant spécial pour le Commerce américain, Dilawar Syed, se veut une manière de dissiper les bruits sur le prétendus mécontentement à Washington suite aux contrats en vue entre l'Algérie et la Russie.