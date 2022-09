Belaribi donne un coup de fouet aux stades en construction. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a effectué, hier soir, une visite surprise d’inspection au stade de Douéra . Mohamed Tarek Belaribi, qui a visité ce même stade, il y a deux jours, voulait ainsi constater si ses instructions ont été respectées par les responsables en charge du projet, à l’image de la mise en place du système de travail 3x8. Le ministre voulait aussi voir de visu le rythme d'avancement des travaux. Il a ainsi inspecté les trois tunnels du stade, le centre de commandement et de contrôle avant de superviser les travaux extérieurs d'aménagement menés par la Société nationale de travaux publics (SNTP). Par ailleurs, le ministre, après s'être entretenu avec le chef de projet chargé de la pose de la pelouse naturelle, a ordonné de lui fournir tous les matériaux et autres produits dont il a besoin afin que les travaux soient achevés dans les délais impartis. Comme avec les logements, le ministre qui a hérité du lourd dossier des stades multiplie les sorties sur le terrain afin de « presser » les responsables des chantiers. Il s’agit là de la méthode Belaribi.