Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a reçu jeudi le président de la Commission des affaires africaines à la Chambre des représentants de la République arabe d'Egypte, Sherif El-Gabaly, qui lui a rendu une visite de courtoisie, a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire.Lors de la rencontre, les deux parties ont abordé les relations parlementaires algéro-égyptiennes et examiné "les voies et perspectives de les hisser à des niveaux supérieurs en accord avec la nature des relations politiques entre les deux pays frères sous la conduite des dirigeants des deux pays, le Président Abdelmadjid Tebboune et son frère le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi". La rencontre avec El-Gabaly, également président de la Commission de la coopération, des relations internationales et du règlement des conflits au Parlement panafricain, a permis de "passer en revue les différents mécanismes et méthodes de travail du Parlement panafricain au service des aspirations des peuples africains en quête d'un avenir meilleur et prometteur".Cette visite de courtoisie intervient en marge de la participation de Sherif El-Gabaly aux travaux du 34e Congrès technique international de l'Union arabe des engrais (AFA) qui se tient en Algérie.