Hallucinant! Le ministre de la Santé annonce l'acquisition, dans la prochaine quinzaine, de 920.000 doses du vaccin russe Spoutnik V afin d'atteindre le million de doses représentant la quantité prévue dans l'accord signé entre les deux parties. Il précise, heureusement d'ailleurs, que l'Algérie cherche à acquérir au moins 300 000 doses avant la fin avril prochain. En fait, ce qui surprend dans ces déclarations est cet effet d'annonce qui prime sur la réalité de l'opération de vaccination depuis son lancement, il y a deux mois. Abderrahmane Benbouzid avait certes honoré l'exigence du président de la République en démarrant la vaccination avant la fin du mois de janvier, mais à cette époque, sur les 500.000 doses attendues du Spoutnik V seulement 50.000 ont été livrées. L'ambassadeur russe en Algérie avait assuré que les 450.000 doses restantes seront remises progressivement sur les 4 prochains mois. Mais depuis fin janvier, aucune nouvelle cargaison n'a été reçue. Entre-temps, l'Algérie a reçu 50.000 doses du vaccin anglo-suédois AstraZeneca et un don de 200.000 doses du laboratoire chinois Sinopharm. Au total et jusqu'à hier, l'Algérie a reçu 300.000 doses, de quoi vacciner 150.000 personnes seulement! Et pourtant, les annonces ont été multiples. La réception de 700.000 à 800.000 doses à la fin du mois de février dans le cadre du Covax, avait été annoncée début février, ensuite vers le milieu du même mois, avant qu'elle ne soit encore une fois répétée vers le 11 mars dernier. Même la directrice de la pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, avait assuré que l'Algérie recevra comme premier lot, 35% de son quota Covax qui oscille entre 12 et 16 millions de doses, vers la fin février. Certes, l'Algérie devrait recevoir dans le cadre du Covax, 1,8 million de doses du vaccin AstraZeneca, mais c'est la date de réception qui reste inconnue.

Hier et à nouveau donc, le ministre de la Santé a affirmé la réception d'une cargaison conséquente du vaccin russe Spoutnik V de 920.000 doses. À quelle date? Il ne s'aventure pas à en donner une. Après tant de rendez-vous ratés, cela semble être la meilleure des choses à faire. Car même si le retard dans la réception des commandes faites par l'Algérie incombe en grande partie aux pays producteurs, il n'empêche que sur cette question d'acquisition, les autorités se sont pris en retard. Heureusement que la bonne gestion de la crise sanitaire et les mesures préventives prises ont permis un contrôle de la situation.

Le nombre d'infections est dans une tendance à la baisse malgré le grand cafouillage de la campagne de vaccination. Une aubaine pour le ministre et tous les responsables de la gestion de la pandémie. Reste à espérer que la campagne de vaccination contre la Covid-19 va finir par atteindre sa vitesse de croisière avec l'arrivée de la commande russe et le quota du Covax en avril prochain. Avec près de 3 millions de doses, le pays pourra rehausser son taux de vaccination qui ne dépasse pas, pour l'heure 0,17%.

Il faudra espérer qu'avant l'épuisement des stocks, l'Algérie aurait lancé sa production du vaccin Spoutnik car le pays a besoin de quelque 40 millions de doses pour vacciner 20 millions de sa population et s'assurer une immunité collective.