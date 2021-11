Sur la question de la promotion de la destination touristique algérienne, les avis sont partagés. Les uns considèrent que c'est une perte de temps et d'argent que d'aller faire le tour des rencontres internationales du tourisme qui se tiennent à travers les villes de grands pays émetteurs. À quoi bon, considèrent-ils, faire la promotion du tourisme en Algérie alors qu'il n'en existe pas. Ou pas assez. En tout cas, pas assez pour répondre à une éventuelle demande qui viendrait à s'exprimer en grand nombre. Que leur offrir? un tourisme balnéaire médiocre, incapable de satisfaire la demande nationale, contrainte de voir ailleurs pour occuper ses heures de villégiature estivale? Un tourisme saharien? Il est mis en quarantaine par les grands tour-operateurs, faiseurs et défaiseurs de destinations, boudé, voire déconseillé par les chancelleries occidentales. Du reste, l'obtention de visas d'entrées en Algérie pour le motif de séjours dans ces régions relève d'un parcours du combattant que ne sont pas disposés à suivre les touristes potentiels. Le potentiel culturel et historique n'est pas assez valorisé pour s'assurer le flux touristique mérité. Pour le reste, l'attractivité est insuffisante et quelquefois dissuasive. L'environnement général est peu propice au tourisme. La mobilité est approximative,,sinon défaillante. Allez lever le bras, à n'importe quelle heure de la journée pour prendre un taxi et votre attente sera longue. Le soir tombé, cela relèverait du miracle. Les espaces de loisirs, de sortie nocturne ou diurne, de délassement n'existent pratiquement pas. Le nombre de restaurants dignes de ce nom est insignifiant pour la capitale. Et c'est encore pire pour les autres villes du pays.

Si l'on a si peu à offrir, pourquoi faire les frais d'une promotion coûteuse et inefficiente? D'autres voient en la promotion, l'action non seulement indissociable des actions touristiques, mais aussi incontournable de la chaîne des actions pour faire connaître et ensuite vendre une destination. Quand bien même, il n y aurait pas grand-chose à vendre, cette action promotionnelle restera un impératif. L'Algérie qui a si longtemps pâti d'un déficit d'image, en raison de plus d'une décennie d'isolement pendant les années 90, a besoin de se replacer et de se faire entendre dans le concert des nations touristiques et recouvrer la place qui était la sienne pendant de longues années. Cela requiert du temps, des moyens, du travail, de l'intelligence et de la patience. À la mesure du discrédit qu'a subi la destination pendant plus d'une dizaine d'années. Mais il se trouve que l'Algérie dispose d'une offre de quelque 140000 lits. Le même nombre à peu prés pour les capacités en lits du Maroc au début des années 2010 et qui recevait à cette époque près de 10 millions de touristes. L'offre balnéaire est en plein essor. Les hôtels sont chaque année plus nombreux et un peu plus aux normes. Si l'offre balnéaire ne répond pas à la demande nationale en période estivale, elle peut toujours répondre à celle d'une certaine clientèle européenne et, notamment, les pays du Nord, en période de basse et moyenne saison. Les routes des oasis offrent des possibilités non encore complètement exploitées, le tourisme culturel dispose de circuits de qualité et le tourisme de montagne est un produit attractif. Pour ce qui est du tourisme saharien, les périodes de difficulté ne sont que passagères. Quant à l'environnement et la mobilité, ils se modèleront et s'amélioreront au fur et à mesure du développement du tourisme et son corollaire, la concurrence et la qualité. Promouvoir le tourisme et bâtir des hôtels vont de pair. L'un servant l'autre. Chaque message dans un salon international, chaque pierre d'un hôtel bâti, feront le tourisme de demain.

*Expert en tourisme