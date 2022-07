Pour le moment, aucune date n'est avancée. Néanmoins, le président français Emmanuel Macron compte se rendre prochainement en Algérie. Dans un message de félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendra, prochainement, en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune. «Monsieur le Président et cher ami, en ce cinq juillet 2022, où l'Algérie commémore le 60e anniversaire de son indépendance, je suis heureux d'adresser un message d'amitié et de solidarité, en mon nom personnel et au nom de la France, à vous-même, à l'Algérie et au peuple algérien, accompagné de mes voeux les plus sincères pour votre pays», a écrit le président Macron dans son message. Fin avril dernier, le président Tebboune avait félicité Emmanuel Macron lors de sa réélection et l'avait invité à se rendre en Algérie.

Depuis le début de son premier mandat, Emmanuel Macron n'a effectué qu'une seule visite en Algérie. Elle remonte en décembre 2017. «En réponse à votre invitation, je serai heureux de venir en Algérie prochainement pour lancer ensemble ce nouvel agenda bilatéral, construit en confiance et dans le respect mutuel de nos souverainetés. Je souhaite que nous puissions y travailler dès maintenant pour appuyer cette ambition sur des fondations solides et l'inscrire dans un calendrier partagé», a-t-il ajouté. Une volonté d'approfondir les relations exprimée par les deux Présidents, lors d'un entretien téléphonique le 18 juin. Une volonté réaffirmée par l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, qui a souligné, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, «la volonté du président français Emmanuel Macron de poursuivre le travail entamé avec le président Tebboune de manière à lever tous les obstacles et entraves au rapprochement et à la coopération entre les deux pays». Une volonté politique et un engagement des deux chefs d'Etat à «oeuvrer à la consolidation des relations algéro-françaises et à leur insuffler une dynamique nouvelle, suivant une vision rénovée, pleinement respectueuse des souverainetés et de l'équilibre des intérêts» relevés par l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed-Antar Daoud, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie.

En somme, la prochaine visite d'Emmanuel Macron à Alger sera une étape importante dans le processus de réconciliation entre les deux pays, après des tensions dans de nombreux dossiers, notamment les visas et la question mémorielle. Ce dernier constitue le point d'achoppement au développement des relations bilatérale même si Emmanuel Macron a été le premier président français à reconnaître les crimes du colonialisme en France. Pour passer cet écueil, le président Tebboune a proposé un «travail de mémoire» commun sur toute la période de la colonisation française en Algérie. Il l'a fait savoir à l'historien français Benjamin Stora, qui était porteur d'une lettre du président français, lors d'un entretien cette semaine à Alger. Preuve d'un réchauffement en cours dans les relations algéro-freançaises, le président Tebboune a expliqué à l'historien français, lors de cet entretien, «l'importance majeure d'un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation», au-delà de la seule guerre d'Algérie (1954-1962). La prochaine visite à Alger d'Emmanuel Macron sera également l'occasion d'assainir plusieurs dossiers en suspens, à l'instar de la réduction de moitié des visas pour les Algériens. Une décision pour mettre la pression sur le gouvernement jugé «peu coopératif sur la réadmission des expulsés de France». Une solution négociée à ce dossier permettrait à la France de gagner du terrain en matière d'investissement sur le sol algérien. D'autant que la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Algérie. En outre, la recherche par l'Europe d'alternatives au gaz russe renforce le profil stratégique de l'Algérie sur la scène régionale.

L'Algérie, qui est aujourd'hui à l'origine de 11% des importations de gaz de l'Europe, est destinée à renforcer son statut de fournisseur à long terme. Autant de raisons pour les Français de tendre à nouveau la main aux Algériens et de donner un nouvel élan aux relations entre les deux pays à un moment où la scène internationale est devenue un immense échiquier où les Etats se comptent et définissent leurs positions.