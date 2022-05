La Fédération de Russie vient de nommer un nouvel ambassadeur extraordinaire en Algérie. Il s'agit de Son Excellence, Valerian Shuvaev, un diplomate chevronné. Une nomination, loin d'être un événement en soi, mais qui a fait le tour des chancelleries mondiales, et l'objet d'analyses de nombreuses rédactions et titres internationaux. En vérité, les choses prennent un tout autre sens si l'on sait que Valerian Shuvaev était en poste à Rabat depuis 2018. Un fin connaisseur de la région du Maghreb. Et même des fourberies marocaines au sujet du Sahara occidental et les secrets entourant les accords de la honte avec l'entité israélienne. Effet boule de neige, cette nomination a suscité un remue-ménage médiatique impressionnant, tant au royaume du Makhzen qu'au niveau des appendices médiatiques européens. Et toutes les supputations et les divagations sont de mise pour tenter de jeter l'opprobre sur ce personnage. Commentant la décision du Kremlin et laissant libre cours à son imagination, la presse du Makhzen a qualifié cette action diplomatique de jeu de chaises musicales. Loin de cacher la panique et les inquiétudes du Palais royal, cette gesticulation médiatique marocaine traduit, en fait, l'échec diplomatique latent du Makhzen dans sa quête hideuse de coloniser un peuple libre et indépendant. Les lectures dispensées par la presse makhzenienne ne laisse aucun doute sur le degré de panique dans lequel s'engouffre le royaume de Mohammed VI. D'autant que l'ambassadeur russe, Shuvaev avait animé la scène médiatique marocaine et européenne, depuis le début du conflit en Ukraine. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, et adressé aux chefs de missions diplomatiques en poste au Maroc, Valerian Shuvaev avait fustigé les fourberies des uns et des autres, à la faveur de l'appel au boycott d'un rallye diplomatique dans le royaume, au cas où les diplomates russes y prenaient part. «La tâche des diplomates professionnels est de continuer le dialogue et de chercher minutieusement des solutions, même si les contradictions existantes paraissent insurmontables» avait-il soutenu devant la passivité, à la limite de la complicité, du pays hôte. Qualifiant ce geste ubuesque «d'actions populistes et les spectacles de lumière» faisant partie du «métier des hommes politiques et publics», il dira qu'il «est très difficile de comprendre les collègues qui ont proposé aux organisateurs marocains de l'événement culturel et éducatif annuel Rallye national du corps diplomatique, de l'annuler au cas où l'équipe de l'ambassade de Russie y participera». En fait, ce n'est pas tant la vidéo postée au mois de mars dernier, qui a fâché les officiels et les partisans du Makhzen, mais c'est plutôt le background. Et pour cause, l'ambassadeur s'est adressé à ses abonnés avec en toile de fond une carte géographique originale où le Sahara occidental n'est pas annexé au Maroc. Un détail ayant suscité un tollé auprès des officiels et des internautes affiliés au Makhzen. Les Algériens et le peuple sahraoui libre ne peuvent que se réjouir d'une telle nomination annonciatrice de changements radicaux et de solutions diplomatiques réjouissantes à l'horizon. Diplômé de l'Institut d'État des relations internationales de Moscou Mgimo, Valerian Shuvaev est né en 1955, et est rattaché au service diplomatique depuis 1977. Il a occupé divers postes au bureau central du ministère des Affaires étrangères, dont le poste de directeur adjoint au département Moyen-Orient et Afrique du Nord. C'est Vladimir Baïbakov qui remplacera son collègue à Rabat, apprend-on de mêmes sources.