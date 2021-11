Alger-Centre pourrait être dirigée par une femme! La liste indépendante «La perle d'Alger» a remporté la majorité dans cette commune. Elle a obtenu 15 sièges contre 8 pour le FFS, seul concurrent aux élections locales pour le centre de la capitale. Les élus de «La perle d'Alger» auraient déjà jeté leur dévolu sur Mehdia Benghalia pour succéder à Abdelhakim Bettache au poste de maire d'Alger-Centre. Cadre au ministère de l'Enseignement supérieur, elle pourrait être la première femme à accéder à ce prestigieux poste. Dans les autres communes de la wilaya d'Alger, qui a enregistré le plus faible taux de participation au niveau national avec 18.25% pour les APC et 16.29% pour les APW, c'est le front El Moustakbel qui semble avoir tiré son épingle du jeu. Selon les premiers résultats parus avant que nous mettions sous presse, il a remporté plusieurs APC dont Kouba, Dély Brahim et Dar El Beïda. Il est également en ballottage favorable dans d'autres telles que Rouiba. À Kouba, la liste du parti de Abdelaziz Belaïd, menée par le maire sortant, Mohamed Nabi, a remporté 21 sièges contre 12 pour ll'alliance «Bina-Hamas-Wifak». Mohamed Abdelmadjid Benhenida, du même parti, serait le nouveau maire de Dély Brahim. À Dar El Beïda, El Moustakbel a remporté 9 sièges contre 8 pour le FLN et 6 pour El Bina. Toujours à l'est de la capitale, plus exactement à Rouiba, El Moustakbel a remporté 6 sièges, tout comme le FLN et le RND. C'est presque la même situation dans la commune de Hydra. El Moustakbel est en tête avec le FLN en obtenant chacun 6 sièges. Le RND à, lui, glané 4 sièges et le FFS 3. Le Mouvement des nationalistes libres obtient 3 sièges alors que le FFS n'en obtient que 2. À Chéraga c'est un raz-de-marée des partis islamistes. El Bina a obtenu 6 sièges tout comme le Front de la justice et du développement (FJD). El Mouatana et El Moustakbal ont chacun obtenu 4 sièges alors que le FFS ne s'est contenté que d'un petit siège. En parlant justement du Front des forces socialistes, il est arrivé en tête dans deux communes de la capitale, à savoir Oued Koreich et Bologhine. Il a perdu Bab El Oued et Bordj EL Bahri. Dans cette dernière commune, il n'a obtenu que 3 sièges comme le RND. Le FLN arrive en tête avec 9 sièges suivi du mouvement El Bina. Le FFS a même perdu son grand fief qu'est Aïn El Benain, où il n'a obtenu que 6 sièges. Le FLN arrive en tête dans cette APC avec 6 sièges. La liste indépendante El Ahrar obtient 6 sièges et El Moustakbal 4. Comme le parti cher à feu Hocine Ait Ahmed, le FLN et le RND ont aussi perdu du terrain dans la capitale. Ils sont tout de même arrivés en tête à Bir Mourad Raïs avec

6 sièges pour le RND et 5 pour le FLN. Le FFS obtient également 5 sièges alors que El Bina n'en obtient que 3. Pour ce qui est des APW, un patchwork se dessine. Il serait composé d'El Moustakbel, FLN, RND, FFS et El Bina.