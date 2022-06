Sans bruit et sans crier gare, Nordine Toualbi Ethaalibi a rejoint son Créateur, il y a quatre jours. Une lumière vient de s'éteindre. Ancien recteur de l'université d'Alger, représentant de l'Algérie à l'Unesco, intellectuel de renom, le défunt Nordine Toualbi est également un auteur prolifique. Il est connu dans le monde académique et universitaire pour ses pertinents travaux en psychologie. Il est également connu dans le monde littéraire pour avoir produit des dizaines d'ouvrages laissant ainsi aux générations futures un legs intellectuel inestimable. Nordine Toualbi n'aimait pas les feux de la rampe, mais il s'est manifesté à chaque fois qu'il a jugé nécessaire d'intervenir sur des thématiques qu'il maîtrisait. À plusieurs reprises, le défunt nous faisait l'honneur d'intervenir par ses contributions, ses éclairages et ses analyses de haute facture sur ces mêmes colonnes. Cet intellectuel aux compétences avérées était doté d'une immense culture générale.

Une dimension qui faisait de lui un homme agréable à côtoyer, de l'avis même de ses amis qui l'ont approché aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Attentionné, il n'était jamais avare en conseils. Quant aux membres de sa famille, ils gardent de lui l'image d'un parent attentionné et affectueux. Il est parti sans déranger quiconque en se battant avec acharnement, jusqu'à son dernier souffle, contre une méchante maladie qui a eu raison de lui. Paix à son âme. Que Dieu Le Tout-Puissant l'accueille en Son Vaste Paradis.