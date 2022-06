Maghreb Leasing Algérie MLA sera prochainement cotée en Bourse, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise de droit algérien. «Nous comptons ouvrir le capital de l'entreprise, afin d‘intégrer le marché boursier national... Nous avons introduit notre demande et nous attendons la levée des obstacles induits par des contraintes d'ordre administratif», a déclaré El Amine Senouci, président du directoire de Maghreb Leasing Algérie, au cours de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de la compagnie, sis à Hydra à Alger. Des propos qui convergent avec ceux du président du comité de surveillance de MLA, Ahmed El Karoui qui a fait état de blocages quant à l'accès à la bourse d'Alger. «Malgré des efforts de la banque centrale, afin de faciliter l'accès du capital à la Bourse, des contraintes d'ordre administratif persistent encore dans ce cadre», dira-t-il. La demande qui a été introduite auprès de la bourse d'Alger, fait l'objet d'une étude de la part de la Cosob, Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse, croit-on savoir.

Pourtant, MLA se dit être au service de la PME algérienne, aux côtés de laquelle il prodigue financement et accompagnement. «Le financement de la PME est au coeur du portefeuille de financement de MLA», affirme M.Senouci. À une question de L'Expression au sujet de l'évolution du leasing en Algérie, notre interlocuteur estimera qu'elle est au stade de «maturité embryonnaire». Il estimera également que cet état des lieux est dû, en fait, à l'absence de plans de promotion des acteurs de ce secteur et des opérateurs. «Je conviens qu'il y a beaucoup à faire dans ce cadre... Je reproche aux opérateurs et initiateurs de cette formule de financement de ne pas faire assez pour ce qui est de la promotion de ce type de financement souple», admettra-t-il. Maghreb Leasing Algeria se veut être la locomotive du financement par le leasing en Algérie. Présenté comme étant le mode de financement du futur, le leasing semble prendre forme en Algérie à travers l'évolution du chiffre d'affaires de MLA et de ses projections futures, annonçant des perspectives ambitieuses à l'horizon. Offrant des possibilités innovantes dans le domaine du financement des entreprises, le leasing commence à drainer de l'intérêt et de l'attention auprès des opérateurs algériens, plus enclins à des solutions de financements plus flexibles et plus faciles. Maghreb leasing a réussi à mobiliser des fonds dépassant les 122 milliards de dinars algériens, l'équivalent de 800 millions d'euros pour le financement et l'accompagnement des PME/PMI, depuis le début de cette aventure en Algérie. Le groupe a également enregistré des évolutions significatives dans les montants de financement des entreprises, totalisant plus de 45 milliards de dinars à fin 2021, annoncent les responsables de MLA. Au cours du premier mois de l'année 2022, on fera état d'un montant de 7 milliards de dinars consentis pour le financement par le leasing. La croissance du chiffre d'affaires de Maghreb Leasing Algeria MLA est à hauteur de 30% pour l'année 2021.

Se plaçant comme le leader du financement par le leasing avec 23% de parts de marché en Algérie, MLA a réussi à développer différentes formules à travers de multiples produits touchant l'immobilier, les équipements, le médicament, le BTP et LLD. Aujourd'hui, avec une extension de réseau et des collaborateurs, Maghreb Leasing Algeria compte diversifier davantage sa palette de portefeuilles clients, mais ne se cache pas de maintenir le cap pour sa première source de succès, à savoir les PME/PMI. «Nous ne voulons pas nous cerner dans un crédo particulier, pour ne pas en dépendre entièrement... Nous avons développé au cours de ces 15 années, une large palette de produits et de clientèle que nous devons fructifier et diversifier», notera Senouci, avant d'ajouter que MLA ambitionne de jouer un rôle important qui cadre avec les nouveaux paradigmes du modèle économique du pays. Avec 30.000 équipements financés, un réseau de 5.000 clients, 140 collaborateurs, des délais de traitement record de 48 heures à 05 jours et des ambitions démesurées, MLA se positionne déjà dans le futur du marché du leasing et du financement d'entreprises.