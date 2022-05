Dans le cadre de la prévention et la présence dissuasive sur le terrain contre toute forme de délinquance, les membres du groupement de la Gendarmerie nationale à Béjaïa ont, ainsi, mis fin à un réseau criminel spécialisé dans le vol de véhicules en leurrant les victimes à travers les réseaux sociaux. Ainsi,une jeune fille de 28 ans, divorcée et originaire de la wilaya de Béjaïa, a été arrêtée par les services de la Gendarmerie nationale. Elle a été placée par le juge d'instruction en détention en attendant son procès et celui de ses acolytes, toujours recherchés par les services de sécurité.C'est la nouvelle affaire qui a éclaté sur la place publique à Béjaïa. Un gang, dont le cerveau n'est autre qu'une jeune femme, et qui servait d'appât pour attirer les victimes vers des endroits isolés pour permettre à ses complices d'accomplir le reste du forfait. Via les réseaux sociaux (Facebook), la jeune femme, dont l'identité na pas été révélée, prend attache avec des personnes bien ciblées pour d'abord faire leur connaissance avant de fixer des rendez-vous charnelles. Elle choisissait, bien évidemment, les lieux de rencontre dans des endroits isolés. Une fois sur place, ses complices procèdent au reste du travail. Jusque-là tout se passait normalement jusqu'au jour où deux hommes, âgés entre 53 et 68 ans, originaires de la wilaya d'Alger et de Béjaïa se présentent devant les Gendarmes pour déposer plainte. Leurs deux véhicules touristiques leur ont été volés. Devant les gendarmes, les deux victimes affirment avoir été leurrées via le réseau social Facebook par une amie commune. Les deux victimes ont indiqué aux enquêteurs avoir été agressées et dépossédées de leurs biens, argent, portable, bijoux et voitures. L'enquête déclenchée sur le champ aboutira très rapidement à l'identification de la piégeuse puis son arrestation. Son acolyte, bien qu'identifié, demeure en fuite. Il est activement recherché par tous les services de sécurité. Un dossier a été constitué dans l'affaire et la tête pensante a été présentée devant les autorités judiciaires compétentes qui l'ont mise sous les verrous en attendant son procès. Ce procédé n'est pas le premier du genre. D'autres affaires du genre ont été traitées précédemment par les services de sécurité. Les gangs se servent de filles pour attirer leurs victimes dans des endroits isolés, généralement loin de la ville et procéder en toute impunité à leurs méfaits.