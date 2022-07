Les médias aussi bien arabes qu'occidentaux suivaient avec une attention particulière la visite du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. La moindre déclaration est décryptée et les propos pesés au trébuchet. Au plan régional, l'Algérie est l'un des rares pays arabes qui ont refusé de rompre leurs relations avec Damas depuis le début de la grave crise qu'a traversé le pays. Elle s'est d'ailleurs franchement insurgée contre la décision de suspendre l'adhésion de la Syrie à la Ligue arabe en 2011. La réintégration de Damas dans cette organisation du panarabisme est l'un des dossiers les plus importants actuellement dans le cadre des préparatifs du Sommet de la Ligue arabe prévu le 1er novembre à Alger. Lamamra a déjà déclaré que l'Algérie appuie le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, souhaitant par ailleurs un consensus arabe sur le dossier. Au plan international, on guettait une éventuelle inflexion de la position algérienne qui serait synonyme d'abandon du régime syrien. Mais gravée au fer rouge du terrorisme, l'Algérie est la mieux placée pour connaître les affres de l'islamisme et les terribles conséquences d'un embargo international. Au summum de la crise syrienne de 2011, l'Algérie n'a pas cédé aux énormes pressions de la part de la communauté internationale mais aussi de certains pays arabes. Imperturbable, malgré toutes ces menaces en plein printemps arabe, l'Algérie a démontré la conformité de sa pratique diplomatique au principe de neutralité. C'est dans ce contexte qu'est arrivé, hier, Ramtane Lamamra en Syrie après une visite en Irak, vendredi et samedi, au cours de laquelle il a rencontré de hauts responsables à Baghdad et remis un message écrit au président irakien Barham Salih de son homologue Abdelmadjid Tebboune.

À Damas, le ministre des Affaires étrangères a été reçu, par le président syrien, Bachar Al-Assad, à qui il a remis un message écrit du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Lamamra a transmis au président syrien «les sincères salutations» du président Abdelmadjid Tebboune et son voeu de voir la Syrie recouvrer «sa sécurité et sa stabilité et retrouver la place qui lui sied au double plan régional et international», lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Pour sa part, le président Bachar Al-Assad a exprimé «ses remerciements et sa profonde gratitude à son frère le président Abdelmadjid Tebboune», mettant en avant «les sentiments d'estime, de gratitude et de confiance que voue la Syrie à l'Algérie, peuple et gouvernement, au regard des liens historiques étroits». La rencontre a été l'occasion de procéder à un échange de vues et d'analyses de la situation actuelle sur la scène arabe. Les entretiens ont également permis de «souligner la ferme détermination des dirigeants algérien et syrien à renforcer et enrichir la coopération bilatérale».

Au terme de la rencontre, le président Bachar al-Assad a chargé le ministre Ramtane Lamamra de transmettre ses «chaleureuses salutations à son frère le président Abdelmadjid Tebboune», réaffirmant son soutien et sa reconnaissance pour ses efforts inlassables en faveur de l'unité des pays arabes... Au siège du ministère syrien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue syrien, Faisal Al-Miqdad, suivis d'une séance de travail élargie aux délégations des deux pays. Les entretiens ont porté sur «nombre de questions liées aux relations bilatérales et aux voies de leur renforcement, outre des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties se sont félicitées des liens fraternels solides et séculaires marquant l'histoire commune des deux pays et deux peuples frères, et ont exprimé leur aspiration à concrétiser les perspectives prometteuses de cette relation stratégique et à consacrer une harmonie et une convergence des positions entre les deux pays basées sur les valeurs et principes consacrés aux plans régional et international», précise le communiqué. La partie syrienne a salué «le rôle constructif et prépondérant de l'Algérie sur la scène arabe, réaffirmant le soutien de la Syrie aux efforts consentis par l'Algérie pour concrétiser la Réconciliation nationale palestinienne, garantir une préparation optimale du Sommet arabe, et promouvoir des solutions pacifiques aux crises qui menacent la paix et la stabilité dans son voisinage régional et son prolongement africain», selon la même source.