Tous les regards étaient braqués, hier, sur l'atmosphère du scrutin électoral pour renouveler, pour cinq ans, les Assemblées populaires communales (APC) et Assemblées populaires de wilayas (APW). Les Algériens ont exercé leur droit de vote pour élire leur prochains maires respectifs, et les élus de wilayas.

Une ambiance bon enfant a régné à Alger. Le scrutin s'est déroulé dans le respect des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, comme promis par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). C'est ce que nous avons constaté, lors d'une virée effectuée dans la capitale, dès l'ouverture des bureaux de vote pour tâter «le pouls» du scrutin, dans cette wilaya si stratégique. Flacons de gel hydro-alcoolique et masques chirurgicaux étaient fournis, à l'entrée des bureaux de vote, pour ceux qui n'en avaient pas. Toutes les conditions y étaient en effet réunies.

L'affluence était grande à 10h pile devant le centre de vote du lycée l'Emir Abdelkader, le centre le plus important du pays. Il a fallu mobiliser pas moins de 270 personnes pour se charger de l'encadrement de l'opération. Cet effectif a été réparti entre les 27 salles de vote réquisitionnées pour le rendez-vous. Dans chaque salle, il y avait 10 observateurs, cinq pour l'encadrement de l'opération du vote pour les APC et cinq pour celle des APW.

Les votants étaient en effet nombreux à investir la cour de cet emblématique établissement scolaire.

Les seniors, connus pour être «de fervents votants» étaient les premiers à s'être présentés. Des femmes de tous âges, accompagnées de membres de leurs familles, se sont également présentées aux urnes pour exprimer leur choix. Ce sont les habitants de la zone de la Casbah. Ils avaient le choix de voter pour élire les 55 membres de l'Assemblée populaire de cette wilaya. Ils avaient également le droit de se prononcer sur les deux listes indépendantes en lice pour la commune de la Casbah, «L'alliance des indépendants de la Casbah», et celle de Sidi Abderrahmane».

Contrairement à ce bureau de vote l'affluence des électeurs et électrices était timide à l'école primaire «El Mouahidine».

Cet établissement scolaire est l'un des 22 bureaux mobilisés au total pour le déroulement de l'opération du scrutin pour l'éléction des élus et du futur maire de l'APC d'Alger-Centre. Cette commune fait saliver touts les candidats, étant donné qu'elle est la vitrine du pays. La période préélectorale n'as pas suscité l'engouement attendu, durant la matinée. Pourtant, la campagne électorale, qui a débuté le 4 novembre dernier et a duré21 jours a été l'occasion pour les deux listes retenues, «La perle d'Alger» et celle du FFS, d'expliquer leurs programmes respectifs afin de susciter l'adhésion des électeurs, pour une éventuelle élection.

Néanmoins, l'affluence avait augmenté au fur et à mesure que la journée avançait. Les jeunes électeurs et électrices, ont préféré, pour la plupart, s'y rendre au début de l'après-midi pour donner leurs voix.