Au même titre que le mois de Ramadhan, la saison estivale est une épreuve de taille pour les chefs des départements concernés, notamment les élus locaux. Toute la problématique réside dans l'efficacité des préparatifs et des mesures qui seront prises pour prévenir des situations ingérables. C'est dans cette optique que le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi, qui a annoncé la tenue prochainement des assises du tourisme national a mis en exergue, avant-hier la «détermination de l'Etat à garantir le succès de la saison estivale 2022 à travers la prise des mesures nécessaires permettant de l'ériger en saison touristique et économique par excellence».

La relance du secteur touristique est un impératif qui s'est imposé, notamment à la lumière de «la forte volonté affichée par les autorités supérieures de l'Etat».

Il faut dire que les saisons précédentes ont été un gouffre sans fin, à cause des effets de la pandémie de la Covid-19, qui ont engendré une situation de léthargie qui a laissé de lourdes séquelles. C'est dans cet ordre d'idées que les préparatifs devraient tenir compte de l'accumulation de ces retards et dysfonctionnements, comme le confirme le ministre précisant que les décisions prises consistent en «la régulation de l'activité de franchise relative aux plages, et ce, afin de garantir une gestion optimale de ces espaces conformément à un cahier des charges garantissant la fourniture d'un service de qualité au profit des estivants». Il y a lieu de convenir que la réussite de la saison estivale s ‘articule également autour d'une reprise importante des activités commerciales, en vue de réamorcer une dynamique susceptible de redonner à cette période le statut économique qu'elle est censée avoir. Pour ce faire il est impératif de redresser la solution des établissements hôteliers, augmenter les capacités d'accueil, revoir les tarifs et améliorer les services et les prestations.

Dans ce sens, le ministre a appelé tous les opérateurs et professionnels du secteur du tourisme à «intensifier la coopération et ouvrir des cadres de discussion afin de renforcer les voies de dialogue et remédier aux lacunes en vue de la relance de ce secteur vital, qui est l'un des leviers de l'économie nationale.`

Il faut dire, que la tâche ne s'annonce pas des plus aisées, dans la mesure où elle nécessite un travail de coordination et de mobilisation, qui ne peut aboutir qu'avec la mise ne place d'un ordre de priorités et de conditions, pour installer des mécanismes de gestion plus fluides et opérationnels.car il faut le die, prendre les devants signifie également de prévoir des solutions pour des problèmes d'ordre logistique, tels que la gestion de la circulation sur les villes côtières, le parking, la disponibilité des effectifs pour assurer la sécurité des estivants. Des questions qui ont été largement débattues avec les professionnels du secteur lors de cette rencontre, notamment les responsables des agences de voyages, qui ont l'opportunité d'exposer leurs préoccupations et de chercher les solutions adéquates.

Dans ce sillage, le ministre a fait état de l'organisation d' une conférence nationale, en fin de ce mois, visant la relance du secteur touristique avec la participation de tous ses acteurs, annonçant, par la même, la relance du Conseil national du tourisme (CNT).