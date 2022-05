Le groupement de la Gendarmerie nationale de Constantine a traité une affaire de drogue, en début de cette semaine, où pas moins de quatre mis en cause ont été arrêtés. Ce problème a été résolu par la section de sécurité et d’intervention. Dans un communiqué, il est souligné que les enquêteurs ont procédé, suite à des renseignements efficacement exploités, à l’arrestation de F.A 27 ans, M.S., 31, M.M., 33 et B.A, 27 pour commercialisation et détention de psychotropes. Selon les informations parvenues aux éléments de la S.S.I., les quatre suspects étaient en train d’effectuer des transactions de vente de cette substance, à la cité El Riad sise au niveau de la commune d’Aïn Smara. L’opération a eu lieu en coordination avec les éléments de la compagnie de la Gendarmerie nationale du secteur qui ont également réussi a obtenir un mandat de perquisition auprès du tribunal correctionnel de la daïra d’El Khroub, pour la mise en place d’un plan d’intervention. En un temps record, tout le quartier a été quadrillé et le principal accusé a aussitôt été arrêté ; suivront ensuite les autres éléments composant ce réseau. L’opération s’est soldée par la saisie de 2400 unités de psychotropes de marque Brégabaline, ainsi qu’une somme d’argent évaluée à 60 millions de centimes, en plus d’un lot de téléphones portables qui servaient de moyens de communication entre les mis en cause pour la liquidation de la marchandise. Après avoir terminé toutes les procédures judiciaires légales, les enquêteurs ont présenté les quatre narcotrafiquants devant la justice. Ikram Ghioua