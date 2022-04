Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a eu, ce samedi, un entretien téléphonique avec l'Émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Le communiqué est certes laconique mais il recèle en fait une relation d'une densité qui s'annonce exceptionnelle. «Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec son frère, Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, Émir de l'État du Qatar, qui a porté sur les voies et moyens de raffermissement des liens de fraternité et d'amitié entre les deux pays frères, outre l'examen des développements sur les scènes régionale et arabe, notamment la situation en Palestine occupée», indique le document de la présidence de la République. Si, en effet, tous les regards sont focalisés sur le conflit armé russo-ukrainien, la tragédie que vit le peuple palestinien est reléguée à un second plan ou est tout juste évoquée du bout des lèvres. Qui mieux que l'Algérie ou le Qatar peuvent défendre la cause palestinienne, la terrible répression que subissent les Palestiniens tombés sous les balles assassines de l'occupant sioniste en plein mois de Ramadhan. Une question qui a été au centre de l'échange téléphonique entre le chef de l'État et l'Émir du Qatar. Pas seulement. Les deux pays qui ont multiplié les rencontres de haut niveau, ces derniers temps, comptent bien élargir la palette de leur partenariat. En ce sens Doha représente une destination recherchée par les grandes puissances. Incontournable pour les pays en quête d'investissements et de partenariats sûrs eu égard à ses moyens financiers avérés, aux ambitions de son économie qui affiche une santé que leur envient les nations les plus développées. Une destination idéale pour l'Algérie qui a mis en oeuvre un plan de relance économique d'envergure tout en décrétant 2022: année économique. C'est sans doute l'esprit qui a animé la visite du président de la République, au mois de février dernier, au Qatar. Il faut souligner, en effet, l'intérêt qu'accordent les hommes d'affaires qataris à l'exploitation des opportunités d'investissement qualifiées de «prometteuses et importantes», offertes en Algérie dans plusieurs secteurs. La promotion immobilière, l'habitat, l'industrie et les services, ont été cités par le premier vice-président de la Chambre qatarie du commerce et de l'industrie, Mohammad Ben Ahmed Towar El Kouari, lors de l'audience que lui avait accordée le 21 février 2022 le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, évoquant, en outre, la possibilité du transfert de certaines industries qataries en Algérie et l'échange des expertises avec les entreprises algériennes. Il faut rappeler que le chef de l'État avait aussi reçu le même jour à Doha (Qatar), le chef des investissements Asie-Pacifique et Afrique au sein du Groupe Qatar Investment Authority (QIA), Cheikh Faisal Ben Thani Al-Thani. Deux belles «prises» à mettre à l'actif du président de la République qui s'est montré particulièrement entreprenant et efficace dans son pré carré: la politique étrangère, le rôle pivot tenu par l'Algérie pour le retour de la stabilité en Libye et au Sahel. Autant de sujets qui ont certainement été au coeur des discussions de tout récent échange téléphonique entre le président de la République Abdelmadjid Tebboune et l'Émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.