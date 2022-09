Mohamed Anouar Ben Abdelwahed a été nommé Président directeur général du Groupe "Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme" (HTT). Il remplace Lazhar Bounafaa, limogé au mois de mars dernier. Le nouveau P-DG a une longue expérience dans la gestion d'entreprises publiques, dont Algérie Télécom satellite après une longue carrière aussi de multinationales. Il est à noter que Mohamed Anouar Ben Abdelwahedl est diplômé de l'Université algérienne avec un ingéniorat en systèmes d'information et titulaire d'un MBA en marketing et gestion d'entreprise.