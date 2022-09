Dans le cadre de la mise en oeuvre des conclusions de la réunion du Conseil de gouvernement tenue le 15 juin 2022 dans son volet relatif à l'organisation des régions, il a été procédé, hier matin, à l'installation d'un comité,de suivi et de validation des outils et études de l'organisation du territoire.

«Le wali, accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya, et en présence du secrétaire général et des députés dans ses deux chambres, a procédé à l'installation officielle du comité de wilaya». Présidé par le chef de l'exécutif, ce comité est composé des chefs de daïras, des présidents des Assemblées populairescommunales, des élus de l'Assemblée populaire de wilaya, des députés des deux chambres, des administrateurs représentant des Agences nationales publiques et privées, de chercheurs et experts universitaires, les représentants d'associations et membres de la société civile et les représentants des bureaux d'études actifs dans le domaine de l'aménagement urbain, appelés à enrichir les travaux de ce comité. Un comité qui a pour tâche de contribuer au suivi de l'élaboration des outils et études de l'organisation du territoire, de contribuer au débat et à l'enrichissement des différentes éditions liées aux outils, l'étude de l'organisation du territoire, et s'assurer de la prise en charge des projets locaux.

Il s'agit, également, d'apporter des suggestions capables de contribuer à la bonne prise en charge des besoins et préoccupations locales, veiller à ce que les bureaux d'études actifs dans le domaine de l'aménagement du territoire mettent à la disposition des bureaux d'études les informations nécessaires afin d'enrichir les études et contribuer à la validation des différentes éditions. Le cours d'actualisation de ce plan s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°10-02 du 29 juin 2010 portant approbation du Plan national d'aménagement du territoire, qui prévoit une évaluation de sa mise en oeuvre ainsi que la mise à jour périodiquement».

À cet effet, «il prévoit les mesures et directives nécessaires pour modifier et assurer l'homogénéité des différents programmes du développement», conclut le communiqué de la cellule de communication de la wilaya.