Comme chaque année, la date historique et hautement symbolique du 1er Novembre est marquée, depuis hier, et ce, pendant trois jours, par de nombreuses activités commémoratives, ponctuées par la baptisation de plusieurs infrastructures de différents secteurs aux noms de martyrs et de moudjahidine décédés.

Cette année, un hommage particulier a été rendu, hier, au moudjahid et écrivain Salah Mekacher, ancien secrétaire de Poste de commandement de la wilaya III historique qui nous a quittés en mars 2021 à l'âge de 89 ans. En effet, il a été procédé hier, dans le sillage de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la Guerre d'Indépendance nationale, à la baptisation de l'Institut National de Formation Supérieure de Sages-femmes, sis au centre-ville de Tizi Ouzou, au nom du regretté moudjahid Salah Mekacher. La cérémonie de baptisation s'est déroulée en présence des membres de la famille de Salah Mekacher ainsi que des autorités locales civiles et militaires, sous la présidence de Djilali Doumi, wali de Tizi Ouzou.

Ce dernier qui a rappelé que Salah Mekacher était un enfant du secteur de la santé, a indiqué de même mis en exergue le fait qu'il a été un talentueux écrivain qui a immortalisé dans plusieurs livres, les glorieuses pages de la Révolution d'Indépendance nationale à travers des témoignages et des récits authentiques dont il avait été soit l'un des artisans ou bien un témoin oculaire. Djilali Doumi a rappelé également que le moudjahid Salah Mekacher a occupé le poste de directeur de wilaya de la Santé de 1985 jusqu'à sa retraite.

Le wali a salué l'initiative de baptiser cet institut au nom de ce glorieux et valeureux moudjahid. De son côté, la fille de Salah Mekacher qui a représenté la famille du moudjahid lors de cette émouvante cérémonie, a exprimé toute sa joie de voir le nom de son père immortalisé encore une fois à travers cette initiative.