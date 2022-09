Les éléments de la Gendarmerie nationale de la compagnie territoriale d'Es Senia ont démantelé deux ateliers de production exerçant de manière clandestine. Le premier est spécialisé dans la fabrication du «Tabac à priser ou encore la ‘'chemma''» tandis que le second s'est spécialisé dans le recyclage illégal du plastique pour la fabrication des gobelets. Dans leur mode opératoire, les gendarmes ont réagi aussitôt l'information faisant état des activités illégales leur est parvenue. En opérant leur offensive, les gendarmes ont saisi 55 sacs contenant 30 kg chacun, de matière première, 54 autres sacs de 30 kg chacun prêts à la commercialisation, neuf futs de produit dont la provenance est inconnue, 32 sacs de produits colorants de provenance également inconnue, sept sacs de produits de polystyrène de 30 kg chacun, une machine utilisée dans la trituration et le recyclage du plastique, une autre destinée à la fabrication des gobelets utilisés très souvent dans la restauration rapide comme les fast-foods, les restaurants et les cafés. En plus de l'illégalité de l'activité en question, les gendarmes ont relevé plusieurs infractions liées à cette activité exercée en violation totale du Code de commerce. Il s'agit essentiellement de l'absence totale des conditions d'hygiène, absence de la raison sociale et d'étiquetage, ce qui confirme que l'activité en question est plus qu'illégale, détournement d'un terrain destiné à l'agriculture pour abriter une «unité» industrielle. La seconde affaire porte le sceau d'une activité liée à la production illégale du «tabac à priser, la ‘'chemma''». Dans leur offensive, les gendarmes ont saisi un lot important de ce produit emballé attendant son «client», pour son acquisition en vue de sa commercialisation. Les mêmes services ont, dans une autre affaire, démantelé un atelier clandestin spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des produits détergents. Cette opération a été sanctionnée par la saisie de 200 litres de matière première, 231 litres de produit Sanibon destiné au nettoiement du par terre, prés de 800 bouteilles de produits destinés à la vaisselle, neuf fûts de 200 litres chacun contenant des matières suspectes, 450 sachets de sel et de sodium et prés de 4000 bouteilles de différents volumes destinées à l'emballage. Nombreux ont, auparavant, été les démantèlements des réseaux se spécialisant dans la fabrication illégale des produits de large consommation. Outre les unités de produits de consommation comme le boyau, d'autres ateliers de fabrication ont été mis sous scellés tandis que leurs «propriétaires» ont fait l'objet de poursuites judiciaires liées à l'atteinte à l'économie nationale et truanderie commerciale.