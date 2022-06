Maladie de Parkinson et mouvements anormaux, maladies inflammatoires du SNC, maladies rares et épilepsie, ce sont là les thèmes abordés par des spécialistes et des experts, lors de la troisième rencontre du printemps de la neurologie de Constantine, qui prendra la forme d'un évènement international, notamment avec la présence de spécialistes français et tunisiens, mais aussi de toute l'Algérie, d'Oran, Alger, Béjaïa et Constantine, laquelle s'est déroulée les 3 et 4 juin à l'hôtel Marriott. Vu l'importance de cet évènement, on a confié son organisation à une boite spécialisée, Just Events, une agence de communication évènementielle, Corporates et privés gérée par un jeune Algérien de 37 ans Amine Boumbarak, en service depuis 13 ans. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'une organisation réfléchie qui pensera au moindre détail, dont l'accueil des invités, leur hébergement et leurs besoins même en restauration. D'où le déroulement de la réunion, en deux jours, dans de bonnes conditions, ayant permis aux médecins, spécialistes et experts de présenter leurs communications concernant les maladies citées plus haut, dans l'intérêt des malades présents d'ailleurs à cet évènement, afin de prendre connaissance de l'évolution des traitements et les protocoles à suivre. C'est aussi une occasion de pérenniser une activité scientifique et créer un espace d'échanges entre les neurologues et les autres spécialistes. C'est, d'ailleurs, une traduction de la volonté de l'équipe de l'école constantinoise de neurologie pour la présentation, entre autres, des différents travaux permettant, dans un sens, d'édifier des projets académiques, dans le cadre de la recherche scientifique. Cette rencontre outre le bien qu'elle a pu apporter aux patients atteints de maladies neurologiques, est aussi un pont ente les chercheurs de tous les horizons pour consolider les liens et instaurer un réseau de travail solide pour la santé publique.