Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, aujourd’hui, un appel téléphonique du président de la République du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, lors duquel ils ont passé en revue les relations bilatérales et les perspectives de coopération. Le chef de l’Etat a, par la même occasion, exprimé le soutien et l'engagement de l'Algérie aux côté du représentant de l'Union africaine, pour la réconciliation nationale en Libye, lui souhaitant plein succès dans la réalisation de cette noble entreprise en créant un environnement propice à la tenue d'élections dans les plus brefs délais.