Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté, vendredi, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif."A l'occasion de la célébration de la naissance du Prophète Mohamed (QSSSL), je prie Dieu, le Tout Puissant, de préserver notre cher pays et notre brave peuple, et que la voie de notre Prophète éclaire nos cœurs et guide nos pas au service de notre religion et de notre Nation", a écrit le président Tebboune dans un tweet.