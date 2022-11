Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du Général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine, décédé aujourd'hui. Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du Général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine, décédé mardi, ainsi qu'à tous les personnels et cadres de l'Armée nationale populaire (ANP), priant Allah Le Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste Paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. (A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons).