Saïd Moussi a été désigné nouvel ambassadeur d’Algérie à Paris par le président Abdelmadjid Tebboune. Il remplace à ce poste stratégique Mohamed Antar Daoud nommé en septembre 2020. Jouissant d’une grande estime, notamment au niveau du ministère des Affaires étrangères, Moussi est un fin connaisseur des questions diplomatiques africaines et des relations algéro- françaises. Il a exercé à Addis-Abeba auprès de l’Union africaine (UA). En 2018, il a été le numéro deux de l’ambassade d’Algérie à Paris avant d’occuper le poste de consul. Madrid a été le dernier poste qu’il a occupé en tant qu’ambassadeur d’Algérie en Espagne, avant d’être rappelé, en mars 2022, après le revirement de la position espagnole sur le dossier du Sahara occidental et son alignement avec la position marocaine. L’Algérie avait rappelé son ambassadeur et rompu le Traité d’amitié. Depuis son rappel à Alger, Saïd Moussi a regagné le ministère des Affaires étrangères et travaillé aux côtés de Ramtane Lamamra.