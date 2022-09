Y a-t-il un «recul» dans la promotion de la langue amazighe en Algérie? «Non!», répond sèchement Si El Hachemi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA). «Tamazight va bien», a-t-il soutenu, hier, lors d'une conférence de presse animée au centre culturel Aïssa Messaoudi de la Radio nationale. Si El Hachemi Assad insiste sur le fait que l'État est en train de veiller à la promotion de cette langue nationale et officielle. Il met en avant le fait que des avancées notables ont été enregistrées ces dernières années «grâce à l'implication des hautes autorités du pays». Pour étayer ses propos, le secrétaire général du HCA s'est référé au bilan du travail accompli jusque-là, tout en annonçant des nouveautés pour cette année. Dans ce sens, il assure que le nombre d'enseignants est en augmentation constante. «Chaque année des centaines de nouveaux enseignants sont recrutés. Ils sont répartis, aujourd'hui, sur 39 wilayas du pays», énumère t-il, non sans indiquer que 181 enseignants en tamazight étaient en cours de formation au niveau de l'École normale supérieure (ENS) de Kouba. Mieux encore, Si El Hachemi Assad fait savoir que cette école supérieure accueillera à la prochaine rentrée la première promotion d'enseignants en tamazight pour le secondaire. «Une belle avancée pour la promotion de notre langue nationale», souligne- t-il. Le secrétaire général du HCA s'est également réjoui de la numérisation des manuels scolaires en tamazight. Une opération, dit-il, effectuée dans de très bonnes conditions au courant du mois d'août. Il n'omet pas d'exprimer sa satisfaction quant à la qualité du livre scolaire pour l'apprentissage de tamazight, tous cycles confondus. «Il est d'un très haut niveau. C'est un grand acquis pour le pays», juge- t-il. Assad s'est aussi réjoui des efforts consentis par les autres secteurs afin de promouvoir notre langue mère. Il cite, notamment, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique où un 6e pôle d'enseignement de tamazight sera inauguré à la prochaine rentrée au niveau de l'université Hassiba Ben Bouali de Chlef. «Il est aussi question de lancer, pour la première fois, un département de traduction de tamazight vers les autres langues au niveau des universités de Béjaïa, Tizi Ouzou et Alger», ajoute- t-il avant de rendre également un hommage au ministère de la Communication pour son étroite collaboration dans la création et la diffusion de contenus en tamazight. En somme, une véritable volonté politique pour donner à tamazight la place qui lui sied. Il soutient que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a concrétisé cette volonté en créant le Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighe qui est cette année à sa 3e édition. «Il sera décerné au cours des festivités officielles de la célébration du Nouvel An berbère, Yennayer, qui seront organisées cette année à Ghardaïa», a-t-il assuré. Si El Hachemi Assad avoue, néanmoins, qu'«il reste encore du chemin à parcourir à l'image du caractère de l'enseignement de tamazight qui doit être obligatoire». Alors que la commission mixte avec le ministère de l'Éducation nationale «ne s'est pas réunie depuis 2015», précise- t-il. Enfin, il a rappelé que le HCA a été chargé d'enquêter sur les données linguistiques liées au profil de l'Algérie dans la nouvelle édition de l'Atlas mondial des langues de l'Unesco. «Un compte rendu de ce rapport sera rendu le 21 septembre prochain à Béjaïa lors d'un événement du HCA, avant de soumettre le rapport final à l'Unesco», a-t-il conclu.