Le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale (MDN), le général Bousseldja Hadj a présidé, mercredi à Oran, la cérémonie de sortie de six promotions au titre de l'année scolaire 2021-2022 à l'École supérieure de l'administration militaire - le défunt moudjahid Akhamoukh Hadj Moussa/2eRM. Les promotions sortantes baptisées du nom du chahid Zarouki Miloud comprennent la 2e promotion des cours de commandement et d'état- major, la 74e promotion des cours de perfectionnement officiers, la 11e promotion de cours de spécialisation en administration militaire, la 19e promotion de cours de formation spéciale et la 12e promotion d'officiers de carrière licence système (LMD). Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commandant de l'Esam, le général Ahmed Gharbi a mis en exergue «la formation de qualité reçue par les diplômés et dispensée par des enseignants compétents pour leur permettre d'accomplir leur noble mission avec professionnalisme», appelant ces derniers à «ne ménager aucun effort pour la sauvegarde de la souveraineté de la sécurité et de la stabilité du pays».

À la clôture de la cérémonie, le général Hadj Bousseldja a honoré la famille du chahid Miloud Zerouki. Né en 1930 dans la wilaya de Tiaret, Miloud Zerouki a participé à plusieurs opérations de fidaï aux côtés de ses compagnons avant de rejoindre officiellement les rangs de l'Armée de Libération nationale (ALN) en 1958.