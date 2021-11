Dans un communiqué rendu public, hier, la direction de distribution de la société Sonelgaz s'est plaint de la prolifération des agressions sur son réseau. Cette société exprime son inquiétude concernant à ce genre de pratique dont les auteurs ne sont pas explicitement cités et pointés du doigt. En effet, dans son communiqué, la direction de distribution de Sonelgaz s'est juste contentée de mentionner que «les travaux de chantier à proximité du réseau de distribution d'électricité et de gaz ont occasionné des dégâts aux câbles électriques et des défauts de gaz qui ont causé des coupures d'électricité et de gaz à nos clients». Un aveu implicite qui ne pointe un doigt accusateur contre personne mais qui suffit pour comprendre que la société souffre du manque de respect des normes en matière de travaux publics, sans aller jusqu'à spécifier s'il s'agit d'entreprises publiques ou privées ou simplement des particuliers. En décodé, il y a un déficit de contrôle sur les chantiers. Autrement, ces agressions ne se seraient point produites. En effet, dans son communiqué, la société de distribution d'électricité et du gaz affirme que les agressions subies par son réseau, depuis le début de l'année en cours, ont atteint le nombre inquiétant de 302 cas sur le réseau de distribution de l'électricité et de gaz, précisant que 268 d'entre eux relèvent de cas d'agressions sur le réseau de distribution de gaz naturel et 34 cas sont à mettre au registre des agressions sur le réseau de distribution d'électricité (aérien et souterrain). Ces agressions affirme la société «affectent négativement la qualité et la continuité de service qui provoque de nombreux désagréments aux abonnés, ainsi que des pertes à l'entreprise comprenant notamment la quantité d'énergie non distribuée et les coûts de réparation de ces dégâts causés par ces agressions sur le réseau de distribution d'électricité et de gaz». Le même communiqué mentionne que «ces agressions d'ouvrages peuvent présenter aussi des conséquences graves pour les populations, les biens et l'environnement». Par ailleurs, parallèlement à ces agressions causées par le facteur humain, il convient de rappeler que les ouvrages de cette société ont été fortement touchés lors des incendies de l'été dernier. À travers toutes les communes touchées par les feux de forêt criminels, les ouvrages de la Sonelgaz n'ont pas été épargnés. Les chiffres révélés lors de la visite du directeur général de cette société, à Tizi Ouzou pour s'enquérir de sa situation, ont fait état de pertes énormes. Un total de 610 km de réseau électrique et pas moins de 710 postes ont été détruits par les incendies qui ont ravagé plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Des dégâts qui ont dramatiquement impacté les installations électriques au niveau de 35 communes de la wilaya, privant 306821 abonnés de cette énergie. Enfin, à cette série de problèmes, il convient d'ajouter celui relatif aux créances détenues par la société auprès de ses abonnés, ménages, entreprises publiques et privées et administrations publiques. Selon le bilan du mois d'août dernier, les créances sont estimées à 5,565 millions de dinars depuis le début de l'année 2021. Malgré cette situation difficile, ajoute-t-elle, la Sonelgaz poursuit ses efforts pour répondre aux demandes de raccordement en électricité et en gaz de sa clientèle et améliorer davantage la qualité et la continuité de service. Aussi, pour continuer à assurer un service de qualité, la société, à l'instar de toutes les entreprises économiques du pays, doit attirer l'attention des pouvoirs publics, par un accompagnement financier.