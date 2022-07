Afin d’accompagner les programmes de la relance économique, notamment en assurant une meilleure prise en charge en matière d’énergie électrique et gazière, la direction de distribution de Bouira a dressé un bilan plutôt réconfortant. En effet, des mesures exceptionnelles sont prises, en vue d’accompagner les investisseurs depuis le dépôt de la demande de raccordement jusqu’ à sa satisfaction finale (finalisation des raccordements demandés). À cet effet, un communiqué de cette entreprise fait état de l’achèvement de raccordement de pas moins de 11 nouveaux investissements industriels aux deux énergies, électricité et gaz, pour un montant de 26 MDA (millions de dinars) dont 10 raccordés en électricité, d’une capacité de 9 mégawatts et un autre raccordé au gaz avec un débit de 100 mètres cubes par heure. Ceci étant réalisé durant le premier semestre (début janvier à fin juin 2022). Quant aux perspectives, le même communiqué informe du raccordement aux deux énergies, de cinq autres nouveaux investissements d’ici la fin de l’année en cours, ce qui ramènera le nombre total des investissements satisfaits par la direction de distribution de Bouira à 13 raccordements à l’électricité et trois raccordements au gaz. Ce n’est pas tout, en effet ; dans le sillage et pour une meilleure prise en charge du confort des citoyens, notamment en matière d’eau potable, et également l’accompagnement des agriculteurs en matière de disponibilité des deux énergies vitales dans leurs exploitation agricoles, Widad Benyoucef, la chargé de communication de la direction de distribution de Bouira revient sur les facilitations importantes décidées par les pouvoirs publics. Il s’agit, en fait, de la mise en service de l’électricité aux forages, sans conditions de paiement préalable, « 32 forages dont 15 sont nouveaux, ont été raccordés, pour un montant global de 29 MDA, dont 3 MDA de contribution de la trésorerie de la direction de distribution de Bouira», fait savoir Widad Benyoucef. Aussi, en collaboration avec les services agricoles et toujours en application des instructions des hautes instances, notre interlocutrice parle de pas moins de 103 exploitations agricoles raccordées, sans que les propriétaires ne paient au préalable : le montant de cette opération était de 38 millions de DA et la contribution de l’entreprise était de 8 MDA. En effet, la direction de distribution de Bouira a assez soutenu les développements industriel et agricole, à Bouira. Pour rappel, à la fin du mois écoulé, le président-directeur général de la Sonelgaz, Mourad Ladjal s’était rendu à la wilaya de Bouira. Dans une rencontre organisée par le wali, avec la participation de l’ensemble des acteurs économiques et administratifs, un débat fructueux était improvisé. Le P-DG de Sonelgaz dans un point de presse a rappelé à l’assistance les différentes décisions prise par son secteur, en vue de booster l’économie locale et nationale, il a parlé des raccordements des exploitations agricoles, des forages et surtout des zones industrielles. Il n’a pas manqué d’apprécier la cadence de développement local à Bouira, notamment l’accord original qu’a conclu le wali de Bouira Lekhel Ayat Abdesalam avec les investisseurs de la zone industrielle de Oued El Berdi (rappelons nous du fameux financement mixte administration-investisseurs, grâce à quoi a été réglé le raccordement d’une bonne partie de la zone industrielle de Oued El Berdi à l’électricité). Le wali, pour sa part, a évoqué les efforts de la direction de distribution en vue d’accompagner les programmes de développement de la wilaya et toutes les facilitations accordées dans ce sens, il rappelle, par ailleurs, que la wilaya est leader en matière de raccordement aux deux énergies vitales électricité et gaz. Le chef de l’exécutif parle, en effet de presque 100% de raccordement à l’électricité, c’est exactement 98% précise-t-il, quant au gaz naturel, il parle également d’un taux très élevé, c’est pas moins de 90% de couverture, à l’échelle de wilaya.